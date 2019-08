Ab morgen Sonntag lächeln sie einem wieder allenthalben entgegen, die Damen und Herren Nationalratskandidaten. Denn ab morgen dürfen die Parteien in den meisten Gemeinden ihre Wahlplakate aufstellen. 496 Gesichter strahlen einen dann kantonsweit an. Alle freundlich (ist zu hoffen), alle mit blankweiss retuschierten Zähnen (ist zu erwarten), alle mit der einen Botschaft: Nimm mich. Pardon: Wähl mich.

Wirklich etwas zu lachen werden am 20. Oktober, dem Wahltag, aber nur gerade 16 der 496 Stimmenfänger haben. Mehr Nationalratssitze hat der Aargau nicht zugute. Mit anderen Worten: Für 96,6 Prozent der Kandidierenden bleibt ein Sitz in der grossen Kammer ein Wunschtraum, der Wahlkampf damit (bestenfalls) eine gute Erfahrung. Oder ein Versprechen für die Zukunft, für einen der nächsten Wahlgänge.

Teilt man den Sitze-Kuchen auf die Aargauer Regionen auf, so bekommt das Fricktal, das mit 55 Bewerbern ins Rennen steigt, wohl ein Stück, pardon: einen Sitz. Garniert man den Kuchen mit einer Portion Optimismus, will heissen: Lokalpatriotismus, so könnten es auch zwei oder drei Sitze werden.