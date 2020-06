Spargeln, Kosmetik und Paketshops: So lief die Rückkehr der Einkaufstouristen am Hochrhein

Die Situation an den Grenzübergängen Weitgehend reibungslos lief der Verkehr an den Grenzübergängen in der Region. Zwar war das Verkehrsaufkommen freilich deutlich stärker als in den vergangenen Monaten, doch es lief flüssig, weil die Kontrollen eingestellt wurden. Am Zoll in Waldshut wurden schon im Laufe des frühen Vormittags über 200 Ausfuhrscheine bearbeitet. In ähnlichen Grössenordnungen bewegte sich die Zahl in Laufenburg: Zwischen 8 und 10 Uhr waren hier bereits an die 170 Zettel bearbeitet. Deutliche Unterschiede bei der Kundenfrequenz Zwar machte sich der Kundenzuwachs überall entlang des Hochrheins im Laufe des Tages bemerkbar, doch von einem grossen Ansturm konnte an diesem ersten Tag der Grenzöffnung noch nicht die Rede sein. So hielten sich in den meisten Parkhäusern Fahrzeuge mit deutschen und Schweizer Kennzeichen die Waage.

Besonders gefragt waren dabei offenbar Parkmöglichkeiten in Innenstadtnähe. Das Kornhaus-Parkhaus in Waldshut sowie das Parkhaus in der Bad Säckinger Lohgerbe oder am Rheinfelder Bahnhof waren gut ausgelastet. Längst wurden aber noch nicht die Vor-Corona-Zustände erreicht, als das Finden eines Parkplatzes eine echte Herausforderung darstellte. Gerade bei den Einkaufsmärkten in Randlage, wie das Brennet-Areal in Bad Säckingen oder auch im Rheinfelder Gewerbegebiet Schildgasse-Ost waren die Kapazitäten bei den Parkmöglichkeiten weit von ihrer Grenze entfernt. Hierher strömten besonders viele Schweizer Wie sich zeigte, zog es Einkaufstouristen in grosser Zahl zu aller erst zu den grossen Lagern der Grenz-Paketshops. Hier können sich Schweizer Kunden eine deutsche Lieferadresse verschaffen, um dorthin Waren zu bestellen – ein Service, der sich grosser Beliebtheit erfreute. Allerdings konnten gerade private Kunden aufgrund der strikten Bestimmungen der vergangenen drei Monate ihre Pakete nicht abholen, weil die Einfuhr von Waren in die Schweiz untersagt war. Die Folge: Am ersten Tag der Grenzöffnung bildeten sich bei den Paketzentren teils lange Warteschlangen. Bis zu drei Stunden Wartezeit nahmen etwa Kunden eines Rheinfelder Paketshops in Kauf. Das haben die Schweizer Kunden am meisten vermisst Fraglos war die Freude, wieder problemlos im Nachbarland einkaufen zu können, generell gross. Doch was wurde als erstes eingekauft?

Patricia Costa und Manuel Cardosa aus Zürich haben im Kaufland in Bad Säckingen einen Grosseinkauf für die Familie gemacht: «Wir sind seit acht Jahren in der Schweiz und haben schon immer viel in Bad Säckingen eingekauft. Es ist einfach deutlich billiger hier, wenn man für eine Grossfamilie einkaufen muss. Wir haben drei kleine Kinder und kaufen von Lebensmittel bis Kleidung alles in Deutschland. Deswegen haben wir den Tag heute gleich genutzt.»

«Ich bin eigentlich nur spontan gekommen», berichtet Frau Graf aus Baselland. Gerade war sie im Discounter in Rheinfelden, am liebsten kauft sie in Deutschland aber Kosmetik und Drogerieartikel ein. Ihre Maske hat die Kundin mitgebracht: «Auch in der Schweiz trage ich die Maske bei der Arbeit, sicher ist sicher.» Auch in der Grossfeldstrasse tummeln sich viele Schweizer aber noch nicht so viele, wie man es von früher gewohnt ist. Es ist vorerst ein vorsichtiges Austesten der geöffneten Grenze. «Wir sind auf gut Glück losgefahren, wollten mal schauen. Unsere Freunde haben uns für verrückt erklärt», so eine Schweizerin. Aber sie verrät: «Der deutsche Spargel hat mir sehr gefehlt!» Sonst würden sie regelmässig zum Einkaufen kommen, für Lebensmittel und auch Drogerieartikel. Heute sei es aber genug, man könne ja wieder kommen, so die Schweizerin zum Abschied. Neue Regelungen sind gewöhnungsbedürftig Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Abstandsregelungen: Seit der Grenzschliessung hat sich in Deutschland eine ganze Menge verändert, und nicht alle Regelungen gelten auch analog in der Schweiz. Gerade die Maskenpflicht werde von vielen als äusserst gewöhnungsbedürftig wahrgenommen, räumen die Kunden im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Die Geschäfte reagierten ihrerseits, indem sie mit speziellen Plakaten auf die wichtigsten Vorgaben hinwiesen und teilweise auch Mitarbeiter oder Security engagierten, die Kunden gegebenenfalls auf das Tragen von Mund-Nasen-Schutz hinwiesen.