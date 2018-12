Das Erwartbare ist, dass Gemeinden mit einer Zentrumsfunktion und einem hohen Anteil an Mietwohnungen eine höhere Sozialhilfequote aufweisen als kleine Landgemeinden, in denen die Eigenheime dominieren. Die höchste Sozialhilfequote weist denn auch die grösste Gemeinde im Fricktal auf: Rheinfelden. Hier sind 3,7 Prozent der Einwohner auf Sozialhilfe angewiesen. Das sind zwar viele, doch die Quote liegt im Vergleich mit dem kantonalen Spitzenreiter Aarburg, wo die Sozialhilfequote bei 6,1 Prozent liegt, gleichwohl im Rahmen.

Anruf bei Gemeindeammann und alt Grossrat Roger Fricker (SVP). Die Frage ist noch nicht zu Ende ausformuliert, da kommt auch schon seine Antwort: «Frau Sommaruga ist schuld.» Er meint damit ihre Flüchtlingspolitik, denn ein beachtlicher Teil der Sozialhilfebezüger in Oberhof sind anerkannte Flüchtlinge. Der Bund trägt ihre Kosten in den ersten fünf Jahren. Sind sie danach weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen, müssen die Gemeinden zahlen.

Ein zentraler Parameter für die Sozialhilfequote ist, ob es in einer Gemeinde günstigen Wohnraum gibt oder nicht. Wo es ihn gibt, ist die Sozialhilfequote meist höher. Günstige Wohnungen findet man vor allem in Zentrumsgemeinden. Aber nicht nur, wie das Beispiel Oberhof zeigt. Hier ist es eine Liegenschaft, die im Fokus steht. Machen könne man da nichts, sagt Fricker, jeder sei in der Schweiz frei in der Entscheidung, an wen er seine Wohnungen vermiete. Dass Fricker die Vermietungspraxis des besagten Besitzers aus dem Kanton Zürich gewaltig ärgert, hört man seiner Stimme an. Das Gespräch habe man mit ihm deswegen noch nie gesucht, sagt Fricker, er glaube auch nicht, dass dies etwas bringe.

Gespräche mit Hausbesitzern

Ganz anders operiert Laufenburg. Die Gemeinde weist mit 3,5 Prozent die dritthöchste Sozialhilfequote im Fricktal auf – und geht direkt auf die Hausbesitzer zu. «Die Gemeinde hat bereits zahlreiche Gespräche mit Liegenschaftseigentümern geführt», sagt Gemeindeschreiber Marco Waser. Die Gespräche hätten schon Früchte getragen, «es zeichnen sich mehrere private Lösungen ab». Sprich: Liegenschaften werden «zeitnah saniert und aufgewertet».

Auch hat die Gemeinde im Rahmen des Investitionskonzepts zwei Liegenschaften in der Altstadt erworben, die nun saniert werden. «Eine dritte Liegenschaft in Sulz wird demnächst gekauft, die Verhandlungen mit der Verkäuferpartei sind bereits abgeschlossen.» Damit, so ist man in Laufenburg überzeugt, kann man etwas dazu beitragen, dass die Sozialhilfequote mittelfristig sinkt. Denn das Angebot an günstigen möblierten Zimmern hat die Fallzahlen «in den letzten Jahren überproportional steigen lassen», so Waser.