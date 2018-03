Die Sozialhilfekosten in den Gemeinden variieren von Jahr zu Jahr stark. In der Tendenz sind sie aber in den letzten Jahren massiv gestiegen. Dies zeigt eine Umfrage der AZ unter Fricktaler Gemeinden. Stark betroffen sind vor allem Zentrumsgemeinden wie Frick oder Möhlin.

In Frick lagen die Soziahilfekosten in den letzten beiden Jahren netto bei gut 900'000 Franken. Netto heisst, die Einnahmen und Ausgaben sind miteinander verrechnet. Gut 900'000 Franken – das sind satte 50 Prozent mehr als in den Jahren zuvor (siehe Grafik unten).