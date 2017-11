Das 290 Millionen Franken teure Roche-IT-Innovationszentrum wird seit dieser Woche bezogen. Ein Produktionsgebäude für die Entwicklung und Markteinführung hochwirksamer Medikamente befindet sich im Bau und wird bis Ende 2019 fertiggestellt. Derzeit arbeiten rund 3000 Mitarbeiter am Standort in Kaiseraugst. Mit dem Bezug aller Gebäude werden es rund 3250 sein.

Die Erhöhung der Arbeitsplätze am Roche-Standort in Kaiseraugst freut Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi: «Durch den Anstieg der ausländischen Arbeitnehmer in Kaiseraugst, erhöhen sich die Einnahmen der Gemeinde aufgrund der höheren Quellensteuern», sagt sie. Die Steuerverwaltung rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von mindestens 100 000 Franken.

35 Prozent nutzen Bus und Bahn

Dass mehr Mitarbeiter auch mehr Verkehr auf der Strasse oder Passagiere im öffentlichen Verkehr bedeuten, ist Jürg Erismann, Leiter des Roche-Standorts Basel/Kaiseraugst, bewusst. Er geht jedoch nicht davon aus, dass sich dies negativ bemerkbar machen wird: «Wir fördern mit unserem Mobilitätskonzept die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel unserer Mitarbeiter. Eine Parkbewilligung erhält nur derjenige, der länger als 45 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit benötigt», sagt er.

Zwar nutzen laut Erismann derzeit nur 35 Prozent der Mitarbeiter Bahn und Bus oder kommen mit dem Velo zur Arbeit. Lüthi weiss jedoch aus Gesprächen, dass die Unternehmensführung darauf erpicht ist, diese Quote zu steigern. «Roche legt die Zahlen der öV-Nutzung ihrer Mitarbeitenden gegenüber dem Kanton offen», sagt Lüthi. Aus den Zahlen ergebe sich, dass die Quote der öV-Nutzung in den letzten beiden Jahren gesteigert werden konnte.

«Um den öffentlichen Verkehr zu entlasten, haben wir zusammen mit Roche, dem Bundesamt für Strassen, dem Kanton Aargau und der Stadt Rheinfelden weitere Massnahmen vorbereitet», so Lüthi. Eine dieser Massnahmen sieht vor, eine Buslinie zwischen Kaiseraugst und Rheinfelden auf einer separaten Spur einzuführen.

Kooperation auf freiem Areal

Durch die Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter habe die Gemeinde versucht, eine Kooperation mit der Roche aufzugleisen: «Weil das Unternehmen im Besitz freier Landflächen ist, dort, wo sich der Fussballplatz und mehrere Tennisplätze befinden, haben wir angefragt, ob Interesse an einem gemeinsamen Ausbau der sportlichen Infrastruktur besteht», erzählt Lüthi. Trotz der erhöhten Anzahl an Mitarbeitern habe der Pharma-Konzern keinen Bedarf gehabt. Lüthi lässt sich davon nicht entmutigen: «Wir werden nach der nächsten Zonenplanänderung in dieser Sache wieder auf Roche zugehen.»