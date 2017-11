Seit 1990 koordiniert das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (Sikjm) zusammen mit Bibliomedia Schweiz und Unicef Schweiz die Erzählnacht und bringt grosse und kleine Leser zusammen – dieses Jahr am 10. November.

«Die Faszination daran ist, dass man den Moment des Lesens als Gruppe erfahren und sich darüber austauschen kann», sagt Barbara Jakob, zuständig für Literale Förderung beim Sikjm. Für die Kinder sei zudem wichtig, «dass der Rotstift an der Erzählnacht nichts verloren hat». Es gehe vielmehr um «reine Motivation» und «positive Momente».

Gemeinde Lokalität Zeit Programm Hornussen Schulhaus 18.30 - 20.15 Schüler präsentieren selbst erarbeitete Geschichten Kaiseraugst Schulhaus Liebrüti 17.00 - 20.00 Literarische und selbst geschriebene Geschichen werden erzählt, teils mehrsprachig, Mut-Parcours, Café Möhlin Schulhaus Obermatt (neu) 18.00 - 21.00 Lehrpersonen erzählen in vier Zimmern Geschichten, Sieger des Vorlesewettbewerbs (5./6. Klasse) lesen vor Wittnau Bibliothek 18.00 - 20.30 Geschichten für alle Altersgruppe Halbstunden-Takt Rheinfelden* Kapuzinerkirche 15.00 Theaterstück «Lieselotte macht Urlaub» Rheinfelden** Stadtbibliothek, Pane Amore e Fantasia, Gambrinus, Aglio e Olio 19.30 - 22.15 Rheinfelder Persönlichkeiten lesen Geschichten zum Thema der Erzählnacht: «Mutig, mutig ...»

*am Samstag 11. November; **am Samstag 18. November

In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Veranstaltungen schweizweit bei rund 660 eingependelt, wie der Sikjm-Medienbeauftragte Silvan Heuberger sagt. 2016 hätten rund 70 000 Teilnehmer an den Anlässen, die teils öffentlich und teils schulintern sind, teilgenommen. Für den Kanton Aargau sei aber seit 2013 eine leichte Abnahme an Veranstaltungen zu verzeichnen.

Im Fricktal gibt es dieses Jahr in fünf Gemeinden öffentliche Veranstaltungen (siehe Tabelle). Rheinfelden tanzt dabei aus der Reihe und führt seine Anlässe an Samstagen durch. Am 11. November ein Theater und – um eine Terminkollision mit der Fasnachtseröffnung zu vermeiden – am 18. November die Erzählnacht.

Während in Rheinfelden Persönlichkeiten wie etwa Stadträtin Brigitte Rüedin literarische Geschichten vorlesen, gibt es in Kaiseraugst auch selbst geschriebene Geschichten zu hören. Den Organisatoren in Kaiseraugst ist es zudem besonders wichtig, auch mehrsprachige Angebote zur Verfügung zu stellen.