Im Januar flogen sechs Lehrpersonen, der Schulleiter und die Schulverwalterin der Kreisschule Regio Laufenburg sowie drei Begleitpersonen für sechs Tage nach Rom. Dort wollten sie für die Frühjahrsausgabe des Schulmagazins mit dem Thema «Dein Gott. Kein Gott. Mein Gott!» recherchieren.

Das Brisante an der Geschichte: Während dreier Tagen der Reise hätten die Lehrer eigentlich zu unterrichten gehabt – stattdessen wurden die Schüler von Vertretungslehrern betreut. In dieser Zeit erlebten die Pädagogen Rom «bei frühlingshaften Temperaturen in vollen Zügen», wie sie in ihrem Schulmagazin-Artikel schreiben. Dies berichtete gestern «20 Minuten». Das Blatt wurde von einem erzürnten Vater, der anonym bleiben wollte, angeschrieben.

Schulleiter Siegbert Jäckle, der ebenfalls als Teil des Redaktionsteams des Schulmagazins nach Rom gereist ist, echauffiert sich ob der Berichterstattung von «20 Minuten». «Das Ganze wird nicht richtig dargestellt. Ein anonymer Beschwerdeführer stellt Behauptungen auf, welche nicht auf fundierten Fakten basieren», sagt er.