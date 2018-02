16 Erinnern.

Für mich ist es eine der ganz wichtigen Fähigkeiten, wieder wachzurufen, was war; zu betrachten, was droht vergessen zu werden; zu reflektieren, weshalb etwas so war, wie es war.

Erinnern hat für mich einen grossen Reiz, denn es führt mich an Grenzen der Einfühlung. Erinnerungen werden dort interessant, wo sie nahe am Vergessen stehen. Dort bekommen sie eine Dringlichkeit, die nach Gestaltung ruft. Man merkt, dass auch sie vergänglich sind, dass man sie pflegen muss, damit sie in uns lebendig bleiben.

17 Schreiben.

Für mich eine Lebensnotwendigkeit.

18 Denken.

Eine Beschwernis und ein Vergnügen zugleich. Nachzudenken, zu reflektieren, einzuordnen, ist in meinem Leben etwas Grundlegendes.

Es ist Teil meiner selbst. Vieles, was anderen selbstverständlich erschien, war es für mich nicht. Ich musste darüber nachdenken, es ordnen. Das Denken erlebe ich als anstrengende Tätigkeit, die aber das Glück der Erkenntnis mit sich führt.

19 Geburtstag.

Er spielte in meinem Leben nie eine grosse Rolle. Das Schönste an meinem Geburtstag war und ist die Tatsache, dass am nächsten Tag der 1. März – und damit der Frühling nicht mehr allzu weit entfernt ist.

20 Zeit.

Sie hat für mich etwas Zweischneidiges. Wir leben zum einen in der Zeit. Sie nimmt uns mit, unaufhaltsam. Wir sind geprägt von der Zeit, auch als Gesellschaft; Zeitströmungen erfassen uns, ob wir das nun wollen oder nicht. Gleichzeitig hat Zeit auch etwas unglaublich Zerstörerisches an sich. Sie löst auf, lässt zerfallen.

21 Entschleunigung.

Für mich eine Voraussetzung, um arbeiten zu können. Ich brauche Musse, und Laufenburg als ein von der mittelländischen Hektik abgelegner Ort kommt meinem Bedürfnis nach Entschleunigung entgegen, besonders in der Altstadt.

22 Alter.

Eine Zumutung, mit der jeder irgendwann konfrontiert ist. Man muss das Alter in möglichst aufrechter Haltung in den Blick nehmen, auf es zugehen. Man muss auch das Alter gestalten, ihm eine Form geben – auch wenn es letztlich den unaufhaltsamen Zerfall bedeutet.

23 Sterben.

Das eigentlich Unvorstellbare. All das, was ich gedacht habe, was ich gelernt und mir an Wissen angeeignet habe, die Erkenntnisse, die ich zum Teil unter Leiden gewonnen habe, sind mit einem Schlag zu Ende. Unfassbar.

24 Nach dem Tod.

Es wird dunkel sein.

25 Glauben.

Wir leben in einer alten Glaubenstradition, der jüdisch-christlichen. Von ihr sind wir imprägniert – ob wir uns nun zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft bekennen oder nicht.

Die ganze europäische Geschichte ist durch den jüdisch-christlichen Glauben geprägt. Mit ihm muss sich jeder reflektierte Mensch auseinandersetzen. Der Glaube, gerade in Zeiten seiner Abschwächung, hat die Tendenz, sich zu verhärten, fanatische Züge anzunehmen, die lebensfeindlich sind. Das zeigt sich gerade heute wieder sehr stark.

Wir sind aktuell auf dem Weg zu anderen Weltbildern, etwa der modernen Physik, die mit den herkömmlichen Glaubensformen nicht mehr deckungsgleich sind. Wohin uns diese Differenz führen wird, zeichnet sich für mich noch nicht ab.

Klar erscheint mir aber, dass es den Glauben, diese seltsame Fähigkeit des Menschen, immer in irgendeiner Form geben wird. Sie wird künftig, so vermute ich, anders sein als der Glaube, wie wir ihn heute kennen.