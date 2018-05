Der Notruf, dass ein Schopf am Leimrain in Flammen stehe, sei um 13.15 Uhr eingegangen, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage sagt. Rasch rückten Polizei und Feuerwehr an besagten Ort in Kaisten aus.

Beim Eintreffen der ersten Polizisten griffen die Flammen bereits auf ein Einfamilienhaus über, wie aus einer Mitteilung der Kapo hervorgeht. Das Feuer breitete sich rasch aus, worauf der gesamte Dachstock in Brand geriet. Die Löscharbeiten dauerten gegen drei Stunden.