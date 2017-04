Der Mobilfunkanbieter Salt strebt im Fricktal einen Netzausbau an. Zu diesem Schluss kommt, wer in den vergangenen Wochen die Baugesuchs-Publikationen der Gemeinden verfolgt hat. Derzeit liegen sowohl in Gipf-Oberfrick als auch in Zeiningen Gesuche für den Bau einer neuen Mobilfunkanlage auf. In Gipf-Oberfrick ist als Standort das Gebäude der Landi am Gehrenweg vorgesehen; in Zeiningen ist es ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Sonnhaldenweg/Juchgasse.

In Gipf-Oberfrick handelt es sich gemäss Salt um den Ersatz einer bereits abgebrochenen Anlage. Zeiningen hingegen wird neu erschlossen. «In den Regionen, die noch Lücken hinsichtlich der Netzabdeckung oder Probleme mit der Kapazität aufweisen, planen wir einen Netzausbau», heisst es bei der Pressestelle von Salt auf Anfrage. «Wir wollen die fehlende oder unzureichende Abdeckung der Region verbessern.»