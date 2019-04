Ein Song von DJ Ötzi trifft sehr gut, was sich viele Rheinfelder derzeit herbeisehnen: «Einen Stern, der deinen Namen trägt». Besagter Stern ist jedoch, anders als beim Schunkelsong des Tiroler Schlagerstars, nicht hoch am Himmelszelt zu Hause, sondern hier unten auf der Erde. Genauer: auf dem Rhein.

Im letzten August nahm die Basler Personenschifffahrt AG (BPG) den «Rhystärn», das neue Prunkstück der Flotte, in Betrieb. Bis an die Anlegestelle in Rheinfelden hat es der «Rhystärn» seither allerdings noch nie geschafft. Nicht, dass er das nicht wollte, ganz im Gegenteil, er fuhr im letzten Jahr drei Monate lang sechs Mal pro Woche bis vor die Tore des Zähringerstädtchens. Doch dann war jeweils Schluss, der tiefe Wasserstand liess ein Anlegen nicht zu.

Schnee von gestern, ist man versucht zu sagen. Schön wäre es. Denn der Schnee, in seiner flüssigen Form, fliesst auf dem Rhein immer noch zu spärlich, um Rheinfelden anfahren zu können. «Infolge des anhaltenden Niedrigwassers reicht die momentane Wassertiefe nicht aus, um die Haltestelle Rheinfelden bedienen zu können», schreibt die BPG, die am Karfeitag in die neue Saison gestartet ist, auf ihrer Homepage. Die anderen Haltestellen, darunter jene in Kaiseraugst, fährt der «Rhystärn» auf seiner grossen Schleusenfahrt dagegen an. «Das Niedrigwasser behindert einzig das Anlegen der Schiffe in Rheinfelden», sagt Peter Stalder, Geschäftsführer der BPG, auf Anfrage. «Momentan fehlen dafür rund 30 bis 40 Zentimeter.»

Genau diese Zentimeter will die Stadt gewinnen, indem sie den Rhein bei der Anlegestelle um rund 80 Zentimeter ausbaggern lässt. «Beim jetzigen Wasserstand könnte nach erfolgter Ausbaggerung Rheinfelden angefahren werden», bilanziert Stalder, der die Ausbaggerung als «nachhaltige Lösung» sieht.