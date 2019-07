Am Montagabend ging gegen 18.48 Uhr der Notruf bei der Polizei ein. Passanten hatten eine leblose Person im Rhein treiben gesehen. Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst wurden alarmiert. Im Einsatz waren auch zwei Boote der Feuerwehr. Kurz nach 19 Uhr konnten die Retter eine männliche Leiche bergen. Der Fundort befindet sich beim Bootsclub im Wehrer Ortsteil Brennet, wo der Rötelbach in den Rhein mündet. In der Nähe befindet sich eine Badestelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang können die Ermittler noch nicht sagen, ob der Tote in Zusammenhang mit einem Vorgang am vergangenen Freitag steht.