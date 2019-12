Polizeieinsatz nach Schüssen im Wald – doch die Suche blieb ergebnislos

Am ersten Weihnachtstag, kurz nach 16 Uhr, meldeten sich mehrere Spaziergänger bei der Notrufzentrale und schilderten, dass sie im Wald östlich der Sportanlage «Engerfeld» in Rheinfelden mehrere Schüsse gehört hätten. «Eine Anruferin sprach gar davon, in unmittelbarer Nähe Einschläge wahrgenommen zu haben», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Die Polizei zog sofort mehrere Patrouillen zusammen, die gemäss Mitteilung jedoch nichts Verdächtiges feststellen konnten. Die Polizei sah sich aufgrund der konkreten Meldungen veranlasst, der Sache weiter auf den Grund zu gehen.

Da sich die Suche mit Einbruch der Dunkelheit erschwerte, forderte die Einsatzleitung Verstärkung sowie einen Polizeihelikopter an. Dieser überflog im weiteren Verlauf des Abends das Waldstück mit seiner Wärmebildkamera. Gleichzeitig suchten Polizisten am Boden nach Personen und Beweismitteln.

Trotz aufwendiger Suche wurden die Einsatzkräfte nicht fündig. «Der Einsatz wurde gegen 21 Uhr ergebnislos abgebrochen», schreibt die Polizei weiter. Die Hintergründe der verdächtigen Knallgeräusche blieben ungeklärt.

Aktuelle Polizeibilder vom Dezember: