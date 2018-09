Das Ergebnis ist überaus deutlich: Nur gerade 145 Mitglieder der Reformierten Kirchgemeinde Frick gaben dem umstrittenen Pfarrer Johannes Siebenmann am Sonntag ihr Stimme. 581 wollen einen Neuanfang ohne Siebenmann. Der Pfarrer muss deshalb das Pfarrhaus in Gipf-Oberfrick bis Ende Jahr räumen.

Im Vorfeld der Wahl war es zu einer heftigen Kontroverse um Pfarrer Johannes Siebenmann gekommen. Markus Fricker, der nach dem Rücktritt von Kirchenpflegepräsidentin Bettina Roth als Kurator eingesetzt wurde, empfahl Siebenmann zur Nicht-Wiederwahl. In Leserbriefen attackierten in der Folge verschiedene Kirchgemeindemitglieder den Pfarrer und warfen ihm unter anderem langweilige Predigten, wenig Empathie, wenig Verlässlichkeit vor. Siebenmann wehrte sich gegen die Vorwürfe. In einem Inserat, das auch in der Aargauer Zeitung erschien, empfahlen schliesslich 42 Persönlichkeiten aus Frick Siebenmann ebenfalls zur Abwahl.