«Wir würden, wenn das möglich ist, lieber drauf verzichten.» Wenn Seelsorgende ausfielen, leide natürlich auch die individuelle seelsorgerische Betreuung darunter, so Burkhardt. Auch Religionsstunden mussten von anderen Katechetinnen übernommen werden. Generell steige durch die Ausfälle auch die Mehrbelastung der verbleibenden Seelsorger.

Gab es in den dem Pastoralraum Möhlinbach angeschlossenen römisch-katholischen Kirchgemeinden Möhlin, Wegenstetten-Hellikon, Zeiningen und Zuzgen im Jahr 2013 noch vier Seelsorgende, ist es derzeit mit Pastoralraumleiter Daniel Reidy nur noch einer.

Ende Mai gab Urs Zimmermann, er trat im Oktober 2018 die Nachfolge von Priester Alexander Pasalidi an, seinen Rücktritt als leitender Priester bekannt .

Wie es im Pfarrblatt «Horizonte» vonseiten des Pastoralraumvorstandes heisst, ist der Stellenmarkt für verfügbare Aushilfen «völlig ausgetrocknet». Dazu sagt Burkhardt: «Im Bistum Basel ist es zurzeit schwierig, Priester zu finden.» In den kommenden fünf Jahren würden etwa 150 Personen in den römisch-katholischen Kirchen im Kanton Aargau pensioniert, etwa die Hälfte davon seien Priester, so Burkhardt.