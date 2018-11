Nach dem Kauf einer ersten Liegenschaft im Sommer – gemeint ist diejenige an der Marktgasse 169 mit insgesamt fünf Wohnungen – informierte Vizeammann Meinrad Schraner am Freitag an der Gemeindeversammlung über zwei weitere Projekte.

FDP-Vorstandsmitglied René Leuenberger hält es für wichtig, dass die markante Liegenschaft am Marktplatz in die Hände der Stadt kommt, «damit diese so zurechtgemacht werden kann, wie es sein muss» und um «eine Zerstückelung» der Liegenschaft durch mehrere Besitzer zu verhindern. Hinsichtlich des «Schützen» geht Leuenberger in die gleiche Richtung wie Winter. «Die Stadt muss sich den ‹Schützen› sichern», sagt er. Dies, weil es nicht sein könne, dass in dieser bedeutenden Liegenschaft «Sozialzimmer für Minderbemittelte» eingerichtet werden, für deren Miete die Allgemeinheit aufkommen müsse. «Natürlich braucht es Sozialwohnungen – aber nicht in dieser Liegenschaft, die sich in der Nähe zur Schule befindet», sagt er. Vor diesem Hintergrund hält es Leuenberger auch für legitim, wenn der Stadtrat «ein paar Franken» mehr ausgeben würde, als er für den Kauf der Liegenschaft investiert hat.