Seit rund 15 Jahren gibt es in Oeschgen einen Mittagstisch. Aufgebaut wurde er vom Elternverein Schlössli in Freiwilligenarbeit. Jeweils am Dienstag gibt es im Mehrzweckraum beim Kindergarten ein Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Das Angebot richte sich an alle Bevölkerungsgruppen, egal ob Kinder, Familien, Arbeiter oder Rentner, sagt Patricia Leuenberger, Präsidentin des Elternvereins. Der Mittagstisch kommt bei der Bevölkerung an. «Wöchentlich haben wir 70 bis 80 Personen, die bei uns essen», so Leuenberger. Bunt durchmischt seien die Gäste. «Das trägt auch zu einem guten Zusammenhalt im Dorf bei.»

Ob das Angebot auch weiterhin bestehen wird, ist allerdings im Moment unklar. Der Elternverein hat beschlossen, den Mittagstisch nur noch bis zu den Sommerferien weiterzuführen. «Das haben wir der Gemeinde so mitgeteilt», sagt Leuenberger. Sie blickt auf die Geschichte des Mittagstischs zurück. «Bis vor zwei, drei Jahren engagierten sich die Köchinnen und Helferinnen freiwillig und ohne Entgelt», sagt sie. Doch es sei immer schwieriger geworden, Freiwillige zu finden. Deshalb hat sich der Verein dann entschieden, pro Einsatz eine kleine pauschale Entschädigung zu bezahlen – grösstenteils aus der eigenen Kasse. «Wir erhalten einen kleinen Unterstützungsbeitrag von der Gemeinde», so Leuenberger.

Schwierige Helfersuche

Doch nun möchte sich der Elternverein ganz aus dem Mittagstisch zurückziehen. Aus verschiedenen Gründen, wie die Präsidentin ausführt.