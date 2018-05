Im Fricktal gibt es sieben Freibäder. Bereits am 1. Mai startete das Freibad Vitamare in Frick die Sommersaison. Im Kuba Freizeitcenter in Rheinfelden geht es am Donnerstag los. Danach werden am Samstag, 12. Mai, die Bäder in Kaiseraugst, Laufenburg und Möhlin geöffnet. Die Badi Wölflinswil öffnet einen Tag später am Sonntag, 13. Mai. In Magden beginnt die Saison am Samstag, 19. Mai.