Wie führen Sie?

Der Führungsstil ändert sich situativ. Was mir aber wichtig ist, ist eine klare Linie zu haben und alle gleich zu behandeln. Ein Laissez-faire-Stil ist jedoch mit Sicherheit nicht dabei.

Was hat Sie in den ersten 100 Tagen im Amt am meisten überrascht?

Die Fülle an Terminen, bei welchen ich fremd gesteuert bin.

Was war der grosse Aufsteller in den ersten drei Monaten?

Eindeutig der Neujahrsapéro. Ich hatte nicht mit vielen Bürgern gerechnet, doch es waren richtig viele da.

Was haben Sie so nicht erwartet?

Viele Termine habe ich erwartet, dass man jedoch bei so vielen fremd gesteuert ist, überraschte mich doch schon mehrfach.

Wie wurden Sie im Dorf als neuerGemeindeammann aufgenommen?

Bis jetzt habe ich noch keine negativen Stimmen vernommen. Ich fühle mich akzeptiert.

Viele langjährige Gemeindeammänner sagen, der Respekt vor Amtspersonen lasse zu wünschen übrig. Haben Sie diese Erfahrung auch bereits gemacht?

Bis jetzt habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich denke, dass wenn man die Bürger mit Respekt behandelt, man auch den notwendigen Respekt erwarten kann. Getreu dem Satz: «Wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück.»

Gab es schon negative Erlebnisse?

Nein.

Sie werden auch mit schwierigen und aufbrausenden Mitbürgern umzugehen haben. Was ist Ihr (Geheim-)Rezept?

Indem ich mir Zeit und das Gegenüber ernst nehme, kann ich eine solide Basis aufbauen. Auf dieser können Lösungen und Kompromisse erarbeitet werden.

Mit dem Innenblick der ersten 100 Tage: Wie ist Ihre Gemeinde aufgestellt?

Dank der Verwaltungsanalyse aus dem 2017 sind wir mit der Erhöhung der Pensen ab dem 1. Mai personell sehr gut aufgestellt. In Bezug auf die Finanzen habe ich einige Fragezeichen, welche es in dieser Legislaturperiode anzugehen gilt.

Wo orten Sie den grössten Handlungsbedarf?

Die Gemeinde Münchwilen hat in den letzten Jahren ordentlich in die Infrastruktur investiert – Reservoir, Schulhaus, diverse Strassen. Dies brachte allerdings Kosten mit sich, welche sich auf eine Verschuldung niederschlagen. Diese Verschuldung muss im Auge behalten werden.

Was sagen Sie einem potenziellen Zuzüger, der Sie fragt: Was hebt Ihre Gemeinde von anderen ab, weshalb soll ich in Ihre Gemeinde ziehen?

Münchwilen bietet eine gute Verkehrsanbindung, liegt ruhig gelegen mitten im Fricktal. Wir bieten unseren Bürgern eine gute und intakte Infrastruktur an. Mit der Einführung von Tagesstrukturen in der nahen Zukunft, werden wir auch die Bedürfnisse von Familien abdecken, in denen beide Elternteile arbeitstätig sind. Wir leben getreu dem Motto «Klein und fein in Münchwilen daheim».