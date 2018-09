Es scheint, als wären die Möhliner und Möhlinerinnen ganz schön gespannt gewesen, zu erfahren, was da in den letzten Monaten in der «alten Migros» entstanden ist. Das neue Café Maier an der Hauptstrasse ist bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstagabend jedenfalls mehr als gut gefüllt. «Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Tag», sagt André Maier von der Geschäftsleitung. Das neue Café in Möhlin ist die achte Filiale des Laufenburger Familienunternehmens. Im Fricktal betreibt Maier neben Laufenburg auch in Zeiningen und Frick Verkaufsstellen oder Cafés.

Maier hatte die Fläche in Möhlin bereits vor rund zwei Jahren reserviert und angekündigt, den Standort für eine Filiale zu prüfen. «Es hat eine Weile gedauert, aber der Entscheid ist pro Möhlin gefallen – und das freut uns sehr», sagte der Möhliner Gemeindeammann Fredy Böni an der Eröffnung. Es sei nun an der Bevölkerung, das neue Angebot anzunehmen, fügte er an und wünschte «gutes Gelingen und viel Erfolg.»