Nebelig trüb oder 25 Grad - so war der Herbst

Der goldene Oktober fand in diesem Jahr in der Region nur tageweise statt, denn anstatt stabiler Hochdruck­gebiete bescherten Zwischenhochs lediglich einzelne sonnige Tage. In dem 0,1 Grad zu warmen mittleren Herbstmonat schien die Sonne an 98,2 Stunden. Das sind nur 86 Prozent des Oktobersolls. Mit insgesamt 93,4 Litern pro Quadratmeter lag auch der Niederschlag unter dem Soll, genauer: 6,6 Liter pro Quadratmeter unter der Periode von 1981 bis 2010.

Zum Start des mittleren Herbstmonates sorgten die Tiefs Brigitte und Doris mit Nebel, Hochnebel, Wind und wenig Sonnenschein für alle Varianten des herbstlichen Wetters. In der ersten Oktober­woche fielen in der Region mit täglichem Regen und Niesel­regen 31 Liter pro Quadratmeter Niederschlag und am 2.Oktober gab es mit 986,4 Hektopascal den bisher tiefsten Luftdruck des Jahres.

Am 8. und 9.Oktober sorgte ein Zwischenhoch für trockene Verhältnisse und elf Stunden Sonnenschein. Nach diesen beiden sonnigeren Tagen läutete eine Kaltfront ab dem 10.Oktober einen kühleren Witterungsabschnitt ein. Mit Ausnahme der beiden recht sonnigen Tage am 13. und 14.Oktober erhöhte sich die Niederschlagssumme bis Monatsmitte um 15,8 Liter pro Quadratmeter.

Neblig, trüb und kühl in die zweite Monatshälfte

In der ersten, 0,3 Grad zu warmen Oktoberhalbzeit fiel in der Region mit 47,4 Litern pro Quadratmeter 47 Prozent des normalen Oktober-Niederschlages und die Sonne schien an 48Stunden – das macht 42 Prozent des Oktobersolls aus.

Auch die zweite Oktoberhälfte begann unter dem Einfluss der Tiefs Gisela und Fölke neblig trüb, feucht und kühl. Bis zum 19.Oktober fiel bei Tageshöchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad nochmals 1,6 Liter Regen pro Quadratmeter. Mit einer südwestlichen Strömung kamen ab dem 19.Oktober milde und mit Saharastaub angereicherte Luftmassen. In einer südwestlichen Höhenströmung gelangten ab dem 22.Oktober sehr feuchte Luftmassen an den Hochrhein. Nach diesen für die Natur positiven niederschlagsreichen Tagen gestaltete sich das Wochenende vom 24. und 25.Oktober unter dem Einfluss von Hoch Otmar wieder freundlicher und milder.

Nach dem schönen Wochenendwetter setzen sich Tiefdruckgebiete über dem Nordatlantik durch und brachten mit zunehmend kühlerer Luft bis zum 29.Oktober nochmals 30,2Litern pro Quadratmeter Niederschlagsnachschub. Nach diesen regenreichen Tagen setzte sich zum Monatsabschluss an den letzten beiden Oktobertagen Hoch Quintus mit höheren Temperaturen und viel Sonnenschein durch. (hko)