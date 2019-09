Sisyphus lässt grüssen. Nancy Holten, Nationalratskandidatin der Piratenpartei und rotes Tuch für manch einen Fricktaler, hat an ihrem Wohnort sowie in Frick an rund 10 Kandelabern Wahlplakate aufgehängt. So wie es viele Kandidaten getan haben und so wie es auch Holten in anderen Gemeinden gemacht hat.

Ihr Konterfei scheint aber in Frick und Gipf-Oberfrick den einen oder anderen Zeitgenossen derart in Rage zu versetzen, dass er die Plakate systematisch herunterreisst und in Gebüschen oder auch mal in einem Brunnen entsorgt.

Holten ersetzt die Plakate; der Unbekannte entfernt sie wieder. Sisyphus 2.0, wenn man so will. Inzwischen hat Holten in Gipf-Oberfrick, wo die Plakate flächendeckend heruntergerissen werden, zum dritten Mal nachplakatiert. In Frick musste sie die Plakate an 70 Prozent der Standorte ersetzen. «Ich finde diese Aktion kindisch und undemokratisch», sagt sie. Wer sie nicht möge, der müsse sie ja nicht wählen. Die Antipathie auf diese Weise zu zeigen, «ist völlig daneben».

Sie vermutet, dass nicht eine Gruppe, sondern mehrere Einzelpersonen hinter den Plakat-Entfern-Aktionen stecken. «Ich passe mit meiner Art nicht allen», weiss sie. Das bekam sie auch bei der Einbürgerung vor gut zwei Jahren zu spüren; die Gemeindeversammlung verweigerte ihr zweimal das Bürgerrecht. Schliesslich griff der Regierungsrat durch und bürgerte Holten direkt ein. Die Antipathie-Welle hat sie mit ihren diversen Aktionen – im Schnelldurchlauf: Kampf gegen Kuhglocken, Kirchenglocken, Tiere im Zirkus, Säulirennen an der Olma, Jagd im Wald – selber befeuert.