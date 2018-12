Der Druck auf dem Markt hat die Obrist-Gruppe mit ihren rund 100 Mitarbeitern in die Knie gezwungen. «Als Unternehmen, das auf den Wohnungsbau spezialisiert ist, nur Hochbau betreibt und keine Immobilien besitzt, können wir mit den tiefen Offerten der Generalunternehmungen nicht mithalten», begründet Robin Richiger, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates, die Übernahme der Wallbacher Bauunternehmung durch die Birchmeier Bau AG mit Hauptsitz in Döttingen.

Konkret bedeutet dies nun , dass per 1. Januar des nächsten Jahres der Werkhof und das Betonwerk in Wallbach, das Inventar sowie die laufenden Bauvorhaben in die neue Niederlassung der Birchmeier Bau AG in Wallbach überführt werden.

Dabei übernimmt die Birchmeier Bau AG jedoch nur rund zwei Drittel der Belegschaft – das sind knapp 70 Mitarbeiter – des Wallbacher Unternehmens. «Wir hätten gerne allen eine Chance gegeben, aber unsere Möglichkeiten sind in diesem hart umkämpften Markt begrenzt», sagt Markus Birchmeier, Inhaber der Birchmeier Bau AG.