Hat Sie der Fricker Päckliklau aufgeschreckt und fürchten Sie nun um ihre Pakete? Wir haben für Sie nachgefragt: Wann sind Sie für Ihre Bestellungen verantwortlich? Wann haftet die Post oder der Absender?

Grundsätzlich: Normalerweise lässt die Post ihre Bestellungen nicht für alle zugänglich herumliegen, sondern bewahrt sie sicher in einer ihrer Lagerhallen auf, bevor sie von den Boten und Botinnen an die Haushalte verteilt werden. Die Gefahr, dass Pakete in dieser Zeit abhanden kommen, ist also gering.

Die spannende Phase beginnt (im Normalfall) danach, bei der Auslieferung. François Furer von der Post erklärt: «Ab dem Zeitpunkt, da das Paket als zugestellt gilt, hat die Post ihren Auftrag erledigt.» Danach ist sie nicht mehr zuständig. Das mag banal klingen, ist es aber nicht ganz. Denn: Wann gilt ein Paket als zugestellt?

«Ein Paket gilt als zugestellt, wenn der Pöstler das Paket ordnungsgemäss im Brief- oder Milchkasten deponiert hat», meint Furer.

Was ist aber, wenn das Paket zu gross ist und auch nicht in den Milchkasten passt? Hier gilt: Aufgepasst! Entgegen gängiger Meinung darf die Pöstlerin die Lieferung nicht einfach dem Nachbarn übergeben. Sie darf sie auch nicht ohne weiteres in den Hauseingang oder vor die Tür stellen. Ausser «der Empfänger wünscht das so und hat dies bei seiner Filiale hinterlegt», erklärt Furer.