Ein simples Gartenhaus sorgt in Effingen für viel Unmut. Schon seit drei Jahren ruft es Kanton, Gemeinde und Besitzer auf den Plan. Angefangen hat alles vor 13 Jahren. Damals haben Eva und Pesche Panero weit weg vom Dorf ein baufälliges Gebäude erworben und zur Sennhütte, wie man sie heute kennt, umgestaltet. Gleich neben dem Wohnhaus stand ein Hühnerschopf, für den als Flächendeal mit der Erweiterung der ehemaligen Nagelschmitte (heute Besenbeiz) vom Kanton eine Abbruchverfügung erlassen wurde. «Dieser Abbruch wurde aber von Paneros nicht umgesetzt», sagt Gemeindeammann Andreas Thommen. Der damalige Gemeinderat habe den Vollzug dieser kantonalen Verfügung nie geprüft.

Anstelle des Hühnerschopfs wollten Paneros ein Gartenhaus errichten. Sie reichten bei der Gemeinde ein Baugesuch ein und erhielten darauf die Bewilligung. Das Gartenhaus konnte gebaut werden und während Jahren gab es keine Probleme damit, bis der Kanton das Gartenhaus entdeckte und verlangte, dass es abgerissen wird. Der Grund dafür: Es liegt kein gültiges Baugesuch vor, weil sich das Grundstück ausserhalb der Bauzone befindet und es für das Gartenhaus eine Baubewilligung vom Kanton erfordert hätte. So die Sicht des Gartenhausbesitzers.

Gemeinde räumt Fehler ein

Gemeindeammann Andreas Thommen bestätigt diese Schilderungen von Pesche Panero grundsätzlich. In seiner Stellungnahme sagt er: «Der damalige Gemeinderat war irrtümlicherweise der Meinung, dass man dieses Gesuch als ‹Ersatz einer Kleinbaute› nicht an die kantonalen Stellen weiterleiten müsse. Zudem hat er auch nicht bemerkt, dass für den bestehenden Schopf bereits eine rechtsgültige Abbruchverfügung des Kantons vorlag.» Thommen ergänzt, dass der jetzige Gemeinderat anerkennt, dass der damalige Gemeinderat Fehler gemacht habe. Allerdings sei auch der Landbesitzer dazu angehalten, Verfügungen des Kantons zu lesen und umzusetzen. Die Gemeinde ist jedoch bereit dazu, sich mit maximal 500 Franken an den Abbruchkosten zu beteiligen.

Kanton hat andere Sicht

Etwas anders sieht es aus der Sicht des Kantons aus. «Ein Fehler der Gemeinde ist nicht erkennbar», sagt Felicitas Siebert, Leiterin Abteilung für Baubewilligungen beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Beim Kanton wisse man nichts von einer vorgängigen Bewilligung durch die Gemeinde, sagt sie. Gemeindeammann Thommen sagt: «Die kantonalen Stellen haben Kenntnis von dieser damaligen Baubewilligung durch den Effinger Gemeinderat.» Er fügt aber an, dass diese Baubewilligung für die aktuelle Beurteilung durch den Kanton nicht relevant sei.

Rechtlich gesehen, muss das Gartenhaus weg, der Kanton nennt dafür verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass der Abbruch des Schopfs im Entscheid von 2001 eine gemeinsam mit der Bauherrschaft gefundene Lösung war, welche die Beibehaltung anderer Bauteile erlaubte. Es handelte sich damals um das grösstmögliche Entgegenkommen vom Kanton. Ein weiterer Grund ist das Raumplanungsgesetz. Dieses verbietet es, zonenwidrige Bauten zu errichten. Das Gartenhaus ist so eine. Ausserdem liegt kein Härte- oder Rechtfertigungsgrund vor und vor Gericht sollten alle gleich behandelt werden. «Dieser Fall sei eindeutig», betont Felicitas Siebert vom BVU.

Auch weshalb das Gartenhäuschen erst jetzt abgebrochen werden muss, erklärt sie: «Es ist indes nicht so, dass man 13 Jahre lang die unbereinigte Situation nicht erkannte, vielmehr wurde der Vollzug nicht mit aller Härte verfolgt. Die systematische Kontrolle der Auflagen des Kantons ist erst seit 2009 institutionalisiert.»

Die Gemeinde unterstützte mehrere Versuche, das Häuschen noch zu retten, indem es beispielsweise in einen Bienenstand umgewandelt würde. Diese Wiedererwägungsgesuche wurden vom Kanton alle abgelehnt. Siebert begründet den endgültigen Beschluss so: «Der Regierungsrat bestätigte in seinem Beschluss vom Oktober 2015 explizit, dass der Abbruch des Schopfs rechtskräftig verfügt ist und dass sich weder der Sachverhalt noch die Rechtslage verändert haben, weshalb eine Wiedererwägung nicht gerechtfertigt ist.» Das Gartenhaus muss nun definitiv bis Ende Oktober abgerissen werden.