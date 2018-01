Beim Zusammenstoss eines Piper-Kleinflugzeugs der Flugschule Basel mit einem Rettungshelikopter in Oberhausen in Baden-Württemberg gab es am Dienstag vier Tote. Nun ist klar: Die beiden Schweizer Opfer gehörten der Motorfluggruppe Fricktal an.

Es handelt sich bei ihnen um den 61-jährigen A.M*, der als Instruktor an Bord der Piper war. A.M. war Flugplatzleiter des Flugplatzes Schupfart und dort gleichzeitig Cheffluglehrer. Sein Flugschüler war am Dienstag der 48-jährige W.P.*, der in Laufenburg wohnhaft war und im Fricktal auch schon als Schulleiter gearbeitet hat.

Präsident informierte Angehörige

Der Schock bei der Motorfluggruppe Fricktal sitzt entsprechend tief. «Der Absturz macht uns fassungslos und zutiefst traurig», heisst es in einer Traueranzeige auf der Website des Vereins. «Es ist eine grosse Tragödie», versucht Präsident Cornelius Bürgin, die Geschehnisse in Worte zu fassen. «Wir sind ein sehr familiärer Verein. Nicht nur die Piloten kennen sich gegenseitig, sondern man kennt auch die Familien.»