Die Flüchtlingswelle von 2015 wirkt in den Gemeinden nach. Da der Bund die Kosten für anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge nur während fünf respektive sieben Jahren finanziert, kommen auf die Kantone und Kommunen in den nächsten Jahren happige Mehrkosten zu. Die «Sonntagszeitung» hat hochgerechnet und kommt auf eine Milliarde Franken, die auf die beiden unteren Staatsebenen abgewälzt werden.

Müssen die Gemeinden den Gürtel also aufgrund der Kostenverlagerung bald enger schnallen? Die AZ hat bei acht Fricktaler Gemeinden nachgefragt. Alle betonen, dass Prognosen kaum möglich sind. Denn ob die Personen, für welche die finanzielle Beteiligung in den nächsten Jahren ausläuft, «tatsächlich in die Sozialhilfe fallen, ist heute offen», sagt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin. Vielen gelingt auch die Integration in den Arbeitsmarkt.

In Rheinfelden werden aktuell 27 Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsbewilligung F, also vorläufig Aufgenommene, betreut. Im nächsten Jahr endet für 4 Personen die finanzielle Beteiligung des Bundes, 2021 für eine weitere. «Sofern tatsächlich Personen in die Sozialhilfe fallen, ist mit Kosten von einigen 10'000 Franken zu rechnen», sagt Erdin.

In Laufenburg läuft in den nächsten drei Jahren bei 22 Flüchtlingen mit B- oder F-Status die Kostenbeteiligung aus. Je nach Integration rechnet die Stadt mit Kosten von bis zu 20 000 Franken pro Flüchtling. Stadtschreiber Marco Waser relativiert allerdings. Von den Flüchtlingen – insgesamt betreut die Stadt 25 Flüchtlinge – hätten viele eine Praktikums- oder eine Lehrstelle gefunden. «Teilweise konnte sogar eine Integration im Arbeitsmarkt mit einer unbefristeten Festanstellung erfolgen.» Die Chancen für eine Integration in die Wirtschaft seien also gegeben respektive intakt, so Waser.

Möglichst schnelle Integration ist das beste Mittel

Die möglichst schnelle Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und Wirtschaft erachten alle Gemeinden als wirksamstes Mittel, um die Gemeindekassen zu entlasten. «Die ersten Jahre sind die Entscheidenden», sagt Marius Fricker, Gemeindeschreiber von Möhlin. «Was in den ersten Monaten und Jahren an Integrationsleistung im Asylbereich verpasst wird, ist später immer schwieriger nachzuholen und bleibt dann kostenmässig bei der Sozialhilfe.»

Die wichtigste Massnahme für eine erfolgreiche Integration seien gute Sprachkenntnisse, sagt Sascha Roth, Gemeindeschreiber in Stein, und Manuel Corpataux, Gemeindeschreiber von Kaisten, weiss: «Wer die Sprache nicht lernt, wenn er hier ankommt, hat es auf dem Arbeitsmarkt doppelt schwer.» Dabei gilt die Faustregel: «Je schlechter das Bildungsniveau der Zugezogenen, desto schwieriger ist das Erreichen des Ziels», sagt Roth. Im Idealfall, so Erdin, seien Personen, die in die finanzielle Verantwortung der Gemeinde fallen, für den Arbeitsmarkt gerüstet.