Die Entwicklung gebe ihm schon zu denken, räumt Steinacher ein. Überrascht hat ihn vor allem die neueste Wahlumfrage aus Zürich. «Mit Gerhard Pfister an der Spitze haben wir unser Profil geschärft. Ich war deshalb überzeugt, dass es bereits wieder aufwärtsgeht.»

Ob es überhaupt wieder aufwärtsgeht, werden die nächsten Wahlen zeigen. Fakt ist: Das katholische Milieu, das klassische Wählersegment der CVP, kommt der Partei langsam, aber sicher abhanden. Erstens wählen Katholiken nicht mehr, wie über Jahrzehnte Usanz, automatisch CVP. Zweitens sterben jene, die dieser Tradition noch verpflichtet sind, langsam aber sicher weg. Und drittens gelingt es den Christdemokraten zu wenig, die wegfallenden Wähler durch junge zu ersetzen.

Das ist, wendet Steinacher zu Recht ein, kein ausschliessliches Problem der CVP; die meisten Parteien haben Mühe, junge Leute zu finden, die sich in der Partei engagieren. Man müsse neue Wege gehen, ist Steinacher überzeugt und nennt als Beispiel das Speed-Debating, das die Aargauer Jung-Parteien im letzten Herbst lanciert haben. «Das zog einige Junge an», sagt Steinacher und sieht darin «zumindest einen Hoffnungsschimmer».

Wer bei den Jungen Erfolg haben will, muss auf zeitgemässe Kommunikationsformen, vor allem auf soziale Netzwerke, setzen – und auf weniger verstaubte Veranstaltungen. «Die traditionellen Parteianlässe sprechen die Jungen einfach nicht an», sagt Steinacher. Es brauche «mehr Drive». Er weiss aber auch, dass es eine Gratwanderung ist, den richtigen Mix zu finden. Denn eine Verjüngungskur birgt immer auch die Gefahr, die bisherigen Stammwähler zu verärgern oder gar zu vertreiben. «Das darf nicht passieren», so Steinacher, «denn sonst haben wir mehr verloren als gewonnen.»

«Wir schaffen die Mehrheiten»

Die Erfahrungen mit dem Speed-Debating und anderen Aktionen bei den Wahlen vor einem Jahr geben Steinacher «etwas Auftrieb», dass der Turnaround gelingen kann. Ob dieser bereits bei den nächsten Wahlen, den Nationalratswahlen 2019, vollzogen ist, darüber mag der Gansinger nicht spekulieren. «Wir werden sehen.»

Die Antwort auf die Frage, ob die CVP nicht schlicht ein Auslaufmodell sei, kommt ebenso schnell wie resolut: «Sicher nicht.» Es brauche die Mitteparteien, gerade jetzt. «Wir schaffen die Mehrheiten für tragfähige Lösungen», ist Steinacher überzeugt. Gäbe es nur noch die Pole, «wäre die Schweiz blockiert».

Nur eben: Dieses Mitte-Sein empfinden heute viele als Wischiwaschi – wie einen Fluss, der durch die Landschaft mäandert. Steinacher ist sich bewusst, dass es noch zu wenig gelungen ist, das Profil zu schärfen. «Aber mit Gerhard Pfister sind wir auf dem richtigen Weg.» Und dieser Weg führt derzeit eher nach rechts – oder besser: zurück zu den christlich-konservativen Wurzeln. «Die Richtung stimmt», sagt Steinacher – und schielt dabei wohl auf jene Partei, die mit ihrem stramm konservativen Kurs in den letzten Jahren so manch einen Wahlerfolg eingefahren hat. Die SVP. In der jüngsten Tamedia-Umfrage legte die Blocher-Partei jedenfalls um 1,4 Prozentpunkte auf 30,8 Prozent zu.

Drei Ziele für 2020

Davon kann die CVP – auch im Fricktal – derzeit nur träumen. Für 2020, das nächste Grossratswahljahr, hat Steinacher drei Ziele: den Wähleranteil, erstens, zu halten oder zu steigern. Hier ist er zuversichtlich. «Wer aus Tradition CVP wählt, wird es auch nächstes Mal tun.» Es geht also vor allem darum, den natürlichen Abgang zu kompensieren. «Und das können wir schaffen.»

Zweitens will Steinacher den 2016 knapp verloren gegangenen Sitz zurückzugewinnen. Damals war die Partei «Opfer des Wahlsystems», so Steinacher. Verloren habe man den Sitz nur wegen des doppelten Pukelsheim. Und drittens will Steinacher die Jungen besser in die Partei einbinden. «Von den sieben Kandidaten auf der Liste müssen mindestens zwei unter 30 sein.»

Junge Menschen für die Politik zu gewinnen, hält Steinacher für zentral. «Hier sind alle Parteien gefordert. Es muss uns gelingen, Junge an Bord zu holen.» Denn, davon ist Steinacher überzeugt, «ohne Parteien geht es nicht. Sie sind systemrelevant.»