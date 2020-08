Nach dem Brand keinen Laden mehr: Metzger Rickenbacher geht neue Vertriebswege

Roland Rickenbacher hat anstrengende, teils zermürbende Wochen hinter sich. Anfang Juli brach im Gebäude an der Dorfstrasse 39 ein Brand aus. Zerstört wurden mehrere Wohnungen – und auch Rickenbachers Dorfladen im Erdgeschoss.

«Gebrannt hat es zwar nur in den oberen Stockwerken. Das Löschwasser ist aber überall eingedrungen», sagt Rickenbacher. Der Laden ist seither geschlossen, eine Wiedereröffnung nicht in Sicht. Auch nicht in einem Provisorium.

«Wir haben intensiv nach passenden Räumlichkeiten gesucht. Bisher aber leider vergebens», sagt Rickenbacher. Auch eine Containerlösung wurde geprüft, hat sich aber als zu teuer erwiesen. Bis auf Weiteres bleibt der Laden daher geschlossen. «Wir hoffen, dass vielleicht doch noch irgendwo ein Türchen aufgeht», so Rickenbacher.