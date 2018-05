Das Zwangsmassnahmengericht habe inzwischen den Antrag der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg gutgeheissen und für die zwei Beschuldigten – einen 20-jährigen Deutschen aus Zürich und einen 22-jährigen Polen ohne Wohnsitz in der Schweiz – Untersuchungshaft angeordnet. Die Männer wurden in der Brandnacht von einer Patrouille der Grenzwache in der Nähe des Platanenhofs angehalten und kontrolliert.

Weshalb die zwei verhafteten Männer als dringend tatverdächtig gelten und was zur Festnahme führte, will die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

«Der Horror jedes Hoteliers»

Dass wahrscheinlich Brandstifter in seinem Hotel Feuer gelegt haben, belastet Laier sehr. «Das ist der Horror jedes Hoteliers», sagt er. Er sei froh, dass beim Brand keine Menschen zu Schaden gekommen seien.

Laier, der gleich neben dem «Platanenhof» wohnt, erinnert sich an die Brandnacht zurück: «Nachdem der Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte, zog ich nur schnell eine Hose an und rannte ins Hotel.» Er habe an die Türen der schlafenden Gäste gehämmert. «Ich habe einfach reagiert. Erst am nächsten Tag habe ich realisiert, was eigentlich passiert ist», sagt er.

Der Rauch, der sich vom Brandherd in der Waschküche im Keller entwickelte, gelangte durch den Liftschacht in die oberen Etagen. «In den Gängen und im Treppenhaus war alles russig und es hat sehr nach Rauch gestunken», sagt Laier. Nun seien täglich rund 20 Handwerker im Haus, um die Gänge und das Treppenhaus zu reinigen und zu reparieren. Die Hotelzimmer blieben unbeschadet.