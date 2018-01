«Wo wir landen werden, werden wir sehen, aber das bestimme nicht ich, sondern Sie und das Stimmvolk», sagt Jean-Claude Kleiner in der Turnhalle zu den etwa 100 Anwesenden, die alle während diesem Jahr Teil einer Arbeitsgruppe sein werden. Der Gemeinde- und Unternehmensberater Kleiner, der schon an vielen Gemeindefusionen beteiligt war, etwa in Glarus oder in Lupfig und Scherz, begleitet das Projekt, das im Zentrum der Veranstaltung steht: Die Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) klären zusammen ab, ob sie fusionieren wollen.

Der Unternehmensberater, der durch eine Ausschreibung der Gemeinden bestimmt wurde, setzt die Zusammenschlussabklärung in einen nationalen Kontext: «Die meisten Schweizer Gemeinden sind heute rund 170 Jahre alt. Sie haben sich lange gehalten und das heisst, sie sind wichtig. Aber seit 20 Jahren läuft ein dynamischer Prozess: Aus etwa 3200 Gemeinden in der Schweiz sind bis heute etwa 2200 geworden.»