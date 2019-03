Seit rund einem halben Jahr geht die elfjährige Lucie (Name geändert) nicht mehr zur Schule. Vorher hatte sie in Möhlin an der Primarschule die vierte Klasse besucht. Dort wurde sie – so sagen es die Eltern – gemobbt. «Es ist eine verfahrene Situation», sagt der Vater. Seine Tochter sei während zweier Jahre immer wieder ausgeschlossen, schikaniert und wegen ihrer Rechenschwäche gehänselt worden. Im Turnunterricht etwa hätten sich die Mitschülerinnen nicht in derselben Garderobe umgezogen und sie ausgegrenzt. Auch andere Kinder seien von Mobbing betroffen gewesen, so der Vater. «Lucie ist eher ruhig und hat sich nicht gewehrt», sagt der Vater weiter. Doch sie habe gelitten und «nicht mehr gegessen und geschlafen».

Die Eltern nahmen Kontakt mit der Schulleitung und der Schulpflege auf. «Es gab Gespräche und Sitzungen. Auch der Schulsozialarbeiter kam in die Klasse», sagt der Vater. Doch gebracht habe alles nicht viel. Aus seiner Sicht sei die Schule mit der Situation völlig überfordert. «So konnte es nicht mehr weitergehen. Irgendwann haben wir uns entschieden, Lucie zu Hause zu behalten, bis eine Lösung gefunden ist.»