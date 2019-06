Pro Kopf fallen in der Schweiz rund 700 Kilogramm an Siedlungsmüll an. Knapp 100 Kilogramm davon sind Verpackungsmüll. Hierzu zählen auch die Raschelsäckchen, in die Kunden das Obst im Supermarkt eintüten oder in denen das Fleisch vom Metzger landet. Diese Tüten werden in der Regel nur einmal verwendet und landen dann im Abfall. Doch wer der Umwelt etwas Gutes tun möchte, kann Fleisch und Obst auch plastikfrei mit nach Hause nehmen, wie eine Anfrage bei Fricktaler Metzgern und Supermärkten zeigt.

Ernst Blaser, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei in Frick sagt, dass er damit kein Problem hat, wenn Kunden den Wunsch äusserten, sich die Fleischwaren in ihr mitgebrachtes Gefäss einpacken zu lassen. «Ich befürworte es, wenn der Kunde an die Umwelt denkt», sagt er. Allerdings gebe es nur vereinzelt Kunden, die mit einem eigenen Gefäss in seiner Metzgerei auftauchten.

Gegen den Verpackungswahn

Ähnliches weiss Urs Müller, Inhaber der Dorfmetzg Gebrüder Müller in Stein, zu berichten. «Rund ein Prozent der Kunden bringt ihren eigenen Behälter mit», sagt er. Diese täten dies vor allem, weil ihnen der generelle Verpackungswahn sauer aufstosse. Zwischen 10 und 15 Prozent der Kundschaft verzichten auf die Plastikverpackung und lässt sich die Fleischwaren lediglich in Papier einpacken. «Solche Kunden füllen die Ware meistens zu Hause in ein Plastikgeschirr um oder vakuumieren sie ein», sagt Müller.