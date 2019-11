Mit digitalem Empfang: Neue Aargauer Bank modernisiert Geschäftsstelle

Aufgrund des veränderten Kundenverhaltens wurde die Filiale der Neuen Aargauer Bank in Möhlin in den vergangenen Monaten für über drei Millionen Franken in eine moderne Berater-Geschäftsstelle mit einem digitalen Empfang ohne Schalter umgebaut. «Für die persönliche Beratung werden die Geschäftsstellen auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Darum bieten wir unseren Kundinnen und Kunden in Möhlin gerne wie gewohnt unsere kompetente Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsberatung vor Ort an», sagt Geschäftsstellenleiter Keith Pieper.

Weil der Bedarf nach digitalen Angeboten kontinuierlich steigt, hat die Neue Aargauer Bank ihr digitales Angebot in Möhlin erweitert und mit einem digitalen Empfang ausgerüstet. Dieser ermöglicht den Zugang zu Basisinformationen und den direkten Kontakt mit dem Kunden-Service-Center der Bank. Zudem stehen in Möhlin den Kundinnen und Kunden neu zwei Bancomaten der neusten Generation mit Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten in Schweizer Franken und Euro zur Verfügung.

«Die Modernisierung der Geschäftsstelle in Möhlin für mehr als drei Millionen Franken ist ein weiterer Schritt, durch gezielte Investitionen ins Geschäftsstellennetz den veränderten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden», freut sich Regionenleiter Thomas Schönenberger.

«Mit unseren Geschäftsstellen in Möhlin, Frick und dem Regionensitz in Rheinfelden sind wir im Fricktal gut vertreten und nahe bei den Menschen. Unsere Dienstleistungen richten wir auf die veränderten Kundenbedürfnisse aus: Dabei setzen wir den Akzent auf die lokale, persönliche Beratung vor Ort und bauen gleichzeitig das digitale Angebot aus», sagt Schönenberger.

Am Samstag, 9. November, findet von 11 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Türe statt, an dem die neuen Räumlichkeiten besichtigt werden können. Sie befinden sich wie bisher an der Bachstrasse 10. Dabei kann man am Glücksrad drehen und ein Zauberer sorgt für Unterhaltung. (az)