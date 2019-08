Am Ende der Verhandlung vor dem Aargauer Obergericht schluchzte der Angeklagte, putzte sich mit einem Taschentuch die Nase und sagte mit kaum hörbarer Stimme: «Ich ziehe die Berufung zurück.» Damit steht fest: Der heute 31-jährige Stefan S. (Name geändert) muss für 18 Monate ins Gefängnis. Oberrichter Jann Six, der die Verhandlung lei- tete, sagte zum Angeklagten: «Sie hatten die Wahl zwischen zwei schlechten Entscheidungen, aber Sie haben aus Ihrer Sicht die bessere getroffen.»

Stefan S., der vor vier Jahren Kandidat bei der Fernsehshow «Bachelorette» war und im letzten Jahr Bodybuilding-Weltmeister in seiner Kategorie wurde, sass wegen schwerer Verkehrsdelikte und weiterer Straftaten vor den Oberrichtern. 2009 wurde er erwischt, als er ohne Führerausweis mit dem Auto unterwegs war, später kamen bandenmässiger Diebstahl und Hehlerei dazu. 2013 stellte Stefan ein Video auf Youtube, das ihn und einen Kollegen zeigt, die sich in der Region Rheinfelden mit ihren Motorrädern immer wieder überholen. Die beiden fuhren dabei innerorts in einer 60er-Zone mit mehr als 140 km/h.

2015 schliesslich flüchtete Stefan mit seinem Töff vor einer Polizeikontrolle. Dabei überholte er andere Autos links und rechts und raste teilweise mit 180 km/h über Autobahnen und Landstrassen.

Gemeinnützige Arbeit, bedingte Strafe, U-Haft ...

Die zahlreichen Straftaten hatten Folgen für den muskulösen bärtigen Mann, der mit seiner Freundin zur Verhandlung erschien. Zuerst wurde er zu gemeinnütziger Arbeit in der Küche eines Altersheims verurteilt, es folgte eine bedingte Gefängnisstrafe von 18 Monaten, nach der Raserflucht auf dem Motorrad sass er 23 Tage in Untersuchungshaft.

Anfang Juli 2018 verurteilte ihn das Bezirksgericht Rheinfelden dann zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe. Zwei Jahre davon wurden unbedingt ausgesprochen, ein Jahr bedingt. Obwohl Stefan in der Probezeit der früheren bedingten Haftstrafe erneut delinquiert hatte, verzichtete das Bezirksgericht darauf, den Vollzug der 18 Monate Haft anzuordnen.