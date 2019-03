Land in Sicht. Nach 11 Tagen und 20 Stunden auf See. Nach 2050 Seemeilen. Pia Koch, 61, und Köbi Brem, 58, haben auf ihrer Weltumsegelung, zu der sie im Juni 2018 aufgebrochen sind, den bislang grössten Törn auf der «Lupina» geschafft: die Atlantiküberquerung. «Wir hatten eine Riesenfreude und schrien laut: ‹Land in Sicht!›», erzählt Köbi Brem. Wobei: Das Land mussten Brem und Koch zuerst «suchen». Normalerweise sehe man eine Insel aus einer Distanz von 20 bis 30 Seemeilen, erklärt Brem. Da Barbados sehr flach sei und bei der Ankunft in Dunst und Regenwolken eingehüllt war, sei die Insel lange nicht aufgetaucht. «Wir wussten, da muss was sein – und haben uns voll auf unser GPS verlassen.» Erst etwa fünf Seemeilen vor der Südküste tauchte in der Morgendämmerung dann das blinkende Lichtsignal des Leuchtturmes auf. «Mit jubelndem Herzen und fast ehrfürchtig, den grossen Törn geschafft zu haben», umrunden Koch und Brem die Südspitze von Barbados und segeln der Westküste entlang nördlich nach Bridgetown zum Ankern. «Neben wunderbaren Glücksgefühlen über das sichere und problemlose Ankommen mischte sich gleichzeitig auch eine leise Wehmut in unsere Empfindungen mit dem Wissen, dass wir nun von der unendlichen Freiheit des weiten Ozeanes Abschied nehmen und uns wieder in den Fängen der Zivilisation einfinden müssen», beschreibt Brem die Empfindungen.

Eingetaucht in diese unendlichen Weiten des Atlantiks waren die beiden Fricktaler von Fogo aus, einer der Kapverdischen Inseln vor Afrika. Bereits zuvor, auf den Kanaren, begannen Koch und Brem mit den Vorbereitungen für die Atlantiküberquerung. Sie liessen die Segel überprüfen und den Wassermacher überholen; Motor und Generator erhielten einen Service, Lebensmittel wurden gebunkert. «Um auf der langen Fahrt nicht auf Gemüse verzichten zu müssen, haben wir viel vorgekocht und portionenweise in Gläser abgefüllt und sterilisiert», erzählen die beiden. Fleischgerichte wurden vorgekocht und portionenweise tiefgefroren, gut haltbare Früchte auf Fogo eingekauft. Wichtig ist den beiden auf ihrer Reise auch, möglichst wenig Abfall zu produzieren. Das galt gerade auch für die Atlantiküberquerung. «Bewusst haben wir auf PET-Flaschen, Dosen und Plastiktaschen verzichtet», sagt Brem. Das Ergebnis: «Nach der Überfahrt hatten wir bloss einen kleinen Kehrichtsack gefüllt», erzählt der ehemalige Gemeindeammann von Wölflinswil und schiebt sogleich nach: «Ausser Biomasse ist nichts über Bord gegangen!» Dank Wassermacher unabhängig Dank dem Wassermacher, einer Entsalzungsanlage, hatten Koch und Brem auf der Überfahrt immer frisches Trinkwasser. «Um diesen Apparat sind wir sehr froh», sagt Brem. Er erspare das mühsame Schleppen von Trinkwasserreserven und ermögliche eine grosse Flexibilität in der Törnplanung. «Wir brauchen keinen Hafen, um unseren Wassertank zu füllen, und sind somit total unabhängig.» Für den Notfall sind zudem «im Keller», wie Brem sagt, etwa 50 Liter Trinkwasser eingebunkert. Der Keller ist der Stauraum unter dem Fussboden. «Das reicht im Notfall für zehn Tage», so Brem. Kurz vor dem Ablegen auf Fogo wurden alle Gegenstände so verstaut, dass sie auch bei starkem Wellengang nicht herunterfallen können. «Das Geschirr wurde bruchsicher verstaut und das Kunststoff-Geschirr hervorgeholt.» Dann sind die beiden startklar. Es ist Mittwoch, der 13. Februar, kurz vor 17 Uhr. Der Anker wird gehisst, die Segel werden gesetzt.

Während das Gefühl bei den Vorbereitungen nicht anders war als sonst, «kam nun eine riesige Freude in uns auf, und wir genossen das Verschwinden der letzten Insel am Horizont hinter uns aus vollen Zügen», blickt Brem zurück. Sie segeln «gemütlich mit 6,5 Knoten» in die Nacht hinein. Sie nehmen die wenig befahrene Passatroute, wegen der angenehmen Temperaturen auch «Barfussroute» genannt. Die Tagesroutine stellt sich an Bord schnell ein, die Intensität der Wellen allerdings ist eine andere als bei den bisherigen Törns. Auszug aus dem Logbuch. 2. Tag, Freitag. «Unten im Schiffsbauch kracht und schlägt es kräftig, man könnte meinen, das Schiff zerschellt in den Wellen. Es fühlt sich so an, als ob ein Bagger in eine Hauswand schlägt. Ein mulmiges Gefühl kommt auf. Aber wir wissen, ‹Lupina› ist ein sehr robustes Schiff und wird das alles aushalten können.» Besonders herausfordernd war es für die beiden denn auch, bei diesem Lärm genügend Schlaf zu finden. «Die zum Teil grossen Wellen, der Lärm des rauschenden Wassers, der sich im Schiffsrumpf wie in einem Hohlkörper massiv verstärkte, und die heftigen Schläge der Wellen an die Bordwand liessen uns am Anfang nur oberflächlich schlafen», erzählt Brem. Ohrenstöpsel «und das zunehmende Vertrauen in unser Schiff» liessen sie dann aber ab dem dritten Tag «gut und tief schlafen». 3. Tag, Samstag. Nur sie beide, die «Lupina» und das Meer. «Wir hatten auf der Überfahrt keinen Kontakt mit der Aussenwelt», sagt Brem. Einzig kurz vor Barbados liefen sie auf zwei Segelschiffe auf, und die «Lupina» liess diese «mit Stolz geblähten Segeln» schnell hinter sich. Wobei: Ab und an hatten Koch und Brem dann doch den einen oder anderen Besucher – Fische, Fliegende Fische. Auszug aus dem Logbuch. «Auch heute Morgen liegen wieder Fliegende Fische auf dem Boot. Diese wären gute Köder zum Angeln von Hochseefischen. Da Fische aber angeblich nur bei schwacher Fahrt anbeissen, müssten wir abbremsen. Wollen wir aber nicht. Also ab zurück ins Wasser mit unserer ‹Beute›.»