Einen ganzen Tag widmete das Gemeindeseminar letzte Woche der Gesundheitspolitik in Kanton und Region. Gegen 100 Grossräte, Gemeindeammänner und Gemeinderäte hörten Hausärzten und der Leitung des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) aufmerksam zu, wie sie in Referaten aufzeigten, wo sie der Schuh in der Gesundheitspolitik drückt.

Andreas Helg, Hausarzt in Frick, erzählte mit aufwühlenden Worten, wie hart es derzeit an der Hausarztfront ist – gerade in einer ländlichen Region wie dem Fricktal. Anneliese Seiler, CEO des GZF, mahnte, dass der Regierungsrat zwar keine Spitäler aktiv schliessen werde, man aber irgendwann nicht mehr bestehen könne, wenn die Politik das neue Spitalgesetz so umsetzt, wie es der Regierungsrat in die Vernehmlassung geschickt hat. Danach sollen die Regionalspitäler mittelfristig in Gesundheitszentren umgewandelt werden. Sorgen bereitet gleichzeitig die neue Spitalliste, die im Juni publiziert wird und für die Regionalspitäler wie das GZF zum Problem werden könnte.

Es sei ein «düsteres Bild», das er da zu hören bekommen habe, konstatierte der Laufenburger Vizeammann Meinrad Schraner.

Auch SVP-Regierunsrätin Franziska Roth, zuständig für das Gesundheitswesen im Kanton, und Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit, nahmen am Seminar in Frick teil. Die bewegenden Worte von Helg, Seiler und Katharina Hirt, Präsidentin des GZF-Verwaltungsrates, hörten sie allerdings nicht. Denn sie waren unmittelbar nach ihren eigenen Referaten, die den Einstieg ins Seminar bildeten, wieder abgereist.