«Malou II» macht Bruno Gardelli derzeit besonders Freude. Der Fricktaler Senderstorch ist vor einigen Wochen an seinen Geburtsort, die Storchenstation in Möhlin, zurückgekehrt. Dort hat er von einem jungen Storchenpaar sogar einen Horst erobert – und er hat wohl auch eine Partnerin gefunden. «In den ersten Tagen sass er alleine auf dem Horst, aber jetzt ist eine Partnerin bei ihm», sagt Stationsleiter Gardelli und fügt mit einem Lachen an: «Sie klappern mit den Schnäbeln. Es sieht also gut aus.» Das Klappern gehört zum klassischen Verhaltensritual eines Storchenpaares.

«Malou II» und seine Partnerin sind eines von insgesamt 18 Brutpaaren, die sich in den vergangenen Wochen in der Storchenstation niedergelassen haben. Im Dorf und in der Umgebung hat Gardelli acht weitere Nester mit Brutpaaren gezählt. Auch in Kaiseraugst und Rheinfelden sind die Störche aus dem Winterquartier zurück. In Kaiseraugst und in der Umgebung sind es acht Brutpaare. In Rheinfelden sitzt ein Paar auf dem Storchennestturm und eines auf einem Bohrturm der Saline im Gebiet Grossgrüt.

Die Brütezeit beginnt

Während einige Störche noch mit dem Balzen oder dem Nestbau beschäftigt sind, haben andere bereits mit dem Brüten begonnen. Das sagen sowohl Bruno Gardelli als auch Stephan Kaiser in Rheinfelden und Urs Wullschleger in Kaiseraugst. Ein sicheres Zeichen dafür sei das Verhalten der Vögel, so Kaiser. «Ein Storch sitzt ruhig auf dem Horst, steht nur ab und zu auf, stochert mit dem Schnabel im Nest herum – wohl, um die Eier zu drehen oder das Nistmaterial zu lockern – und lässt sich zum Weiterbrüten behutsam nieder. Dabei räkelt er sich hin und her.»

Die Brutzeit bei Störchen beträgt um die 30 Tage. Wie viele Eier ein Paar ausbrütet, ist während der Brutzeit meist nicht ersichtlich. Wullschleger rechnet damit, dass in Kaiseraugst in rund drei Wochen die ersten Storchenküken schlüpfen werden. Dann wird er, ausgerüstet mit einem Feldstecher, wieder Kontrollgänge durch das Dorf unternehmen – um zu erspähen, wie viele Jungvögel es gibt. Auch dafür, dass die Jungen geschlüpft sind, gäbe es jeweils deutliche Anzeichen, erklärt Wullschleger. Eines davon ist die Futterübergabe: Dazu senken die Altvögel den Schnabel zwischen den Jungen und erbrechen das Futter aus dem Schlund ins Nest. Was zu viel ist, frisst der Altstorch selbst. Nach einigen Tagen sitzen die Jungen vermehrt und spähen auch mal über den Nestrand hinaus.

Wird auch «Malou II» Vater?

«Die Leute haben viel Freude daran, wenn die Störche als Frühlingsboten zurück sind», sagt Stephan Kaiser. Und wenn sie dann beobachten können, wie die Jungvögel aufwachsen.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es dieses Jahr auch für «Malou II» hinhaut. Es wäre das erste Mal, dass er in Möhlin brütet. Im vergangenen Jahr hatte er hier zwar auch schon einen Horst bezogen, wurde aber von einem Storchenpaar vertrieben. Beim Kampf verlor «Malou II» gar einen Teil seines Schnabels. «Es scheint aber, als komme er trotzdem gut zurecht», so Gardelli. Er drückt ihm nun die Daumen: «Ich hoffe, dass es jetzt klappt mit dem Nachwuchs.»