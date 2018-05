Laut Erich Kästner liegt die Lust an der Macht nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Dies heisst aber, wer nach Macht strebt, leidet an Minderwertigkeitsgefühlen. Minderwertigkeit kann zu Gewalt führen. Und damit sind wir in der Gegenwart angelangt.

Das krasseste Beispiel für diese These ist der IS, sind die Jugendkrawalle in Frankreich, sind die Amokschützen in den USA, sind ...

Es gibt auch die feineren Aspekte. Trump beispielsweise verhält sich ähnlich einem pubertierenden Knaben, der verpasst hat, was Erwachsensein bedeutet, und die gleichgesinnte Mehrheit eines Volkes steht hinter ihm. Gewalt wird verherrlicht; es gab in den Anfängen der USA einen berühmten «Colt Revolver», den Peacemaker, den Friedenmacher. Tote machen keinen Ärger mehr. Gut, Amerika ist weit weg. Wirklich?

Bis dato sagte man von Frau Angela Merkel, sie sei die mächtigste Frau Europas. Das mit der Frau mag ja stimmen, aber Macron klettert ihr zusehends den Rang ab. Grossbritannien hat die Reissleine gezogen. Putin schaut dem Gerangel gelassen zu. Alle sind getrieben von der Lust an der Macht. «Après moi le déluge» (Nach mir die Sintflut) und das Volk schaut zu, denn es möchte auch teilhaben an der Macht: das tausendjährige Reich Deutscher Nation, la Grande Nation, der Commonwealth, die UdSSR, China, Korea ...

Auch wir Schweizer schauen zu. Uns geht es ja gut; die Arbeitslosenzahlen sind niedrig, verglichen mit dem Ausland. Es läuft doch alles bestens. Politik interessiert nicht, die in Bern machen ja eh, was sie wollen und im grossen und ganzen passts. Die ständigen Unkenrufer schläfern ein; man gewöhnt sich an sie.

Ich habe in der Schule mal gelernt, dass der Staat seine Macht missbraucht, wenn er zu viel davon besitzt. Wir aber stimmen bedenkenlos zu, dass wir nach und nach unsere demokratischen Rechte verlieren. Wer vor Jahren ein Bauernhaus kaufte und es teuer restauriert und erhalten hat, bekommt vom Staat die Quittung bei einem allfälligen Hausverkauf. Der Staat legt den Wert fest, und zwar zu einem Bruchteil dessen, was der Hausbesitzer investiert hat. Mit der Vollgeld-Initiative soll der private Finanzmarkt durch den Staat kontrolliert werden. Wer also in Zukunft einen Kredit benötigt, ist allein vom Willen der Nationalbank abhängig. Aber wollen wir das wirklich?

Wir sind das einzige Volk auf der Welt mit solch umfassenden politischen Rechten. Der Dachs weiss, dass der nächste Winter kommt und sorgt vor; auch der Bär hält Winterschlaf. Nur wir kümmern uns nicht um unsere politische Zukunft. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht.