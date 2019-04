Die frühe Blüte könnte für die Landwirte und Produzenten ein Grund zur Freude sein. Denn eine frühe Blüte bedeutet eine frühe Ernte – und das wiederum gerade bei den Tafelkirschen bessere Absatzchancen, weil die Sommerferien zur Erntezeit noch nicht begonnen haben. Aber: Die frühe Blüte löst Sorgenfalten aus. Zu gross sind die Parallelen zum Frühjahr 2017, als die Bäume ähnlich früh blüten. Zu frisch die Erinnerungen an den damaligen Frosteinbruch im April und die Schäden, die er in der Landwirtschaft verursachte.

«In der Blütezeit und im Jungfruchtstadium sind Kirschen besonders anfällig auf Frost», sagt Eicher. Die Produzenten in der Region «sitzen derzeit auf Nadeln», wie es André Steinacher, Landwirt in Schupfart, ausdrückt. Gibt es in den kommenden Wochen einen Kälteeinbruch, drohen ähnliche Schäden wie 2017. «Viele Landwirte versuchen deshalb, sich so gut wie möglich vorzubereiten und Schäden mit verschiedenen Massnahmen vorzubeugen», sagt Othmar Eicher.

Aargauer Weinbauern kämpfen mit Frostschutzkerzen gegen Schäden an ihren Reben: