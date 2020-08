Lagerhalle stand in Vollbrand

In der Nacht auf Samstag ging kurz nach 1 Uhr beim Feuerwehrnotruf 118 die Meldung über einen Brand in einer Liegenschaft an der Werkstrasse in Laufenburg ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Kantons- und Regionalpolizei rückten an den Brandort aus. Aus einer Liegenschaft, die als Lagerhalle benutzt worden sein dürfte, stieg starker Rauch und Flammen auf. Im Einsatz waren die Feuerwehren Laufenburg, Frick und Kaisten.

Personen wurden beim Brand keine verletzt, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Sachschaden ist jedoch gross. "Die Brandursache ist noch unbekannt, die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen zur Klärung der Ursache eingeleitet", heisst es in der Mitteilung weiter. (twe)