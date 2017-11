Fitnesszentrum und ein Park

Neben den Investitionen in die drei Informatik-Gebäude hat Roche Geld für ein neues Auditorium, ein Ausbildungszentrum und ein neues Produktionsgebäude in die Hand genommen. In Letzterem werden ab 2020 hochwirksame, chemisch hergestellte Wirkstoffe produziert. Da hierfür nur kleine Mengen benötigt werden, sind lediglich 100 Mitarbeiter vorgesehen.

Ein Fitnesszentrum, mehrere Kantinen, ein Shop und ein kleiner Park in der Mitte des Areals sollen die Mitarbeiter bei Laune halten. Hinzu kommt die grosszügige Innengestaltung der Gebäude. Viel Eichenholz, die Farbe Weiss und grosszügige Treppen nehmen die Architektursprache des Pharmakonzerns auf. Verantwortlich dafür ist das Architekturbüro Nissen Wentzlaff aus Basel.

Insgesamt kosten die sieben neuen Gebäude knapp eine Milliarde Franken. Hinzu kommen Investitionen von 4,2 Milliarden Franken in Basel. Zusammengezählt investiert Roche zwischen 2004 und 2024 also 5,2 Milliarden Franken in der Region. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Firma lange Zeit kaum Geld für neue Gebäude in die Hand genommen hat. Novartis hat bislang 2,2 Milliarden Franken in die Umbauarbeiten des Hauptsitzes in Basel investiert. Seit 2001 sind zahlreiche alte Bauten durch neue Gebäude ersetzt worden.

Abbau von 235 Stellen

Roche hat das Areal in Kaiseraugst Anfang der 1970er-Jahre gekauft. Nur wenige hundert Meter entfernt hätte das 1988 fallengelassene Atomkraftwerk gebaut werden sollen. In Kaiseraugst stellt der Pharmakonzern unter anderem das Antibiotikum Rocephin her, in den 90er-Jahren eines der umsatzstärksten Produkte des Konzerns.

Zudem wurden auch die Divisionen Diagnostika und Vitamine, die 2002 an die niederländische DSM verkauft wurden, zeitweise von Kaiseraugst aus geführt. Deshalb war die Zahl der Mitarbeiter auf dem Areal hohen Schwankungen ausgesetzt.

Die Freude über den starken Ausbau im Fricktal wird von einem Stellenabbau getrübt, den Roche vor gut zwei Wochen am selben Standort bekannt gab. Der Pharmakonzern will 235 Arbeitsplätze in der Verpackungseinheit streichen. Dabei wird die Verpackung für etablierte, chemisch hergestellte Medikamente mit grossen Volumen an andere Standorte verlagert. Diese Produkte sollen in Zukunft in Produktionswerken verpackt werden, an denen sie hergestellt werden.