Die regierungsrätliche Antwort auf eine Interpellation der Fricktaler Grossräte zum Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) schreckte die Politiker aus ihren Liegestühlen auf. Denn der Regierungsrat hält in seinem fünfseitigen Schreiben ganz unverhohlen fest, dass das Spital Laufenburg heute nicht alle Auflagen erfülle und dass eine Betriebsbewilligung nicht in Stein gemeisselt sei (die az berichtete).

«Für Laufenburg sieht es derzeit nicht gut aus», konstatiert GLP-Grossrat Roland Agustoni nach der Lektüre der Interpellationsantwort ernüchtert, und auch SVP-Grossrat Daniel Vulliamy ist in Sorge. «Wenn man nichts macht, besteht die Gefahr, dass das Spital zugeht.»

Ganz so dramatisch beurteilt Anneliese Seiler, CEO des Gesundheitszentrums, die Situation nicht. Der Regierungsrat schreibe, dass er wichtige Synergien als sinnvoll erachte und sich für das GZF de facto nichts ändern werde. Wenn dem so sei, «wenn wir also die heutigen Synergien, insbesondere den Notfallverbund, weiterhin nutzen können und sich der Leistungsauftrag für Laufenburg nicht wesentlich ändert, kann der Standort Laufenburg weitergeführt werden», sagt Seiler. Dies gelte auch dann, wenn der Leistungsauftrag nicht mehr wie heute global an das GZF vergeben werde, sondern, wie vom Kanton angekündigt, je einzeln an die beiden GZF-Standorte Rheinfelden und Laufenburg. Seiler warnt aber auch: «Ist dem nicht so, ist der Standort Laufenburg gefährdet.»

Den Entscheid des Kantons allerdings, den Leistungsauftrag künftig nur noch pro Standort zu vergeben, kann Seiler nicht nachvollziehen. «Mit dem standortübergreifenden Leistungsauftrag hat das GZF die Versorgungsregion Fricktal in eigener Verantwortung erfolgreich versorgt», sagt sie. Mit der Vergabe von Leistungsaufträgen pro Standort entscheide künftig der Kanton, welche Leistungen wo angeboten werden. «Die Konsequenzen für die medizinische Versorgung der Fricktaler Bevölkerung sind damit nicht mehr in unserer Verantwortung. Wir bedauern diese Entwicklung.»

Interpellation mitorchestriert

Deutliche Worte findet Seiler für die Passage im regierungsrätlichen Schreiben, das GZF müsse an beiden Standorten das gesamte Spektrum der vergebenen Leistungsaufträge erfüllen, völlig unabhängig davon, ob die Leistung dort angeboten wird oder nicht. «Das ist absurd.» Das GZF sei bis anhin für die Versorgungsregion Fricktal verantwortlich gewesen, habe die Leistungen sinnvoll gebündelt, alle Synergien genutzt und erfülle die Anforderungen dort, wo eine spezifische Leistung angeboten wird. «Dieses Vorgehen wurde bis vor kurzem nicht infrage gestellt.»

Die Interpellation, die von 16 der 17 Fricktaler Grossräte unterzeichnet wurde, hat das GZF mitorchestriert. Den Vorwurf, das GZF instrumentalisiere damit die Politik, weist Seiler zurück. «Vielmehr ist die Interpellation ein gemeinsamer Ausdruck von Unverständnis auf einen Eingriff, der weder medizinisch noch ökonomisch sinnvoll ist», sagt Seiler. Man habe sich im gemeinsamen politischen Weg für etwas eingesetzt, das einem wichtig sei. «Das ist ein unserer Meinung nach sehr wünschenswerter und wertvoller Ausdruck unserer Demokratie.»

Den politischen Weg wieder gehen

Eine Bilanz, ob der Interpellationsweg etwas gebracht hat und wenn ja: was, mag Seiler nicht ziehen. Das wäre der Sache nicht dienlich, findet sie, denn eine Bilanz impliziere, ob sich ein Engagement unter dem Strich ausgezahlt oder gelohnt habe. «Wir setzen uns kompromisslos für die Qualität der medizinischen Versorgung in unserer Region ein, in diesem Fall gemeinsam mit unseren parlamentarischen Partnern.»

Eine Art Bilanz zieht Seiler dann doch, wenn sie sagt: Das GZF würde sich, ungeachtet der regierungsrätlichen Antwort oder des weiteren Verlaufs, «wieder für diesen Weg entscheiden».

Der Weg indes ist noch lange nicht zu Ende, das sind sich Seiler und die Fricktaler Grossräte bewusst. Für Letztere ist klar: Der Ball liegt nun wieder beim GZF. Dieses müsse aktiv werden und mit Vorschlägen auf die Politik zukommen, sagen mehrere befragte Grossräte. «Und dies möglichst bald», mahnt Roland Agustoni. Dem pflichtet SVP-Grossrat Christoph Riner bei, denn das A und O sei es, frühzeitig zu reagieren und eine über alle Parteien hinweg geschlossene politische Phalanx zu bilden. «Nur so können wir Erfolg haben», ist Riner überzeugt und erinnert an das erfolgreiche Zusammenstehen beim Showdown um das Berufsbildungszentrum Fricktal oder beim Kampf um den Erhalt der Kantonsbeiträge an den Tarifverbund Nordwestschweiz.

GZF und Politik sind gefordert

Ganz geschlossen ist die Phalanx in diesem Fall nicht. Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli unterzeichnete die Interpellation nicht. Sie halte die Überprüfung der Spitalregionen für wichtig, begründet sie ihr Abseitsstehen. Diese müsse ohne Scheuklappen geführt werden, denn: «Wir können uns die Devise von einst, jedem Täli sis Spitäli›, schlicht nicht mehr leisten.»

Was man sich im Fricktal noch leisten kann und will, darüber wird zu diskutieren sein. Klar ist derweil: Es ist keine Option, nun einfach wieder in den Liegestuhl zurücksinken und den sommerlichen Spital-Schocker zu verdauen. Das GZF und die Politik sind gefordert. Seiler will sich denn auch «baldmöglichst» über das weitere Vorgehen mit den Grossräten abstimmen.