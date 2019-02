Im Dezember verlor eine fünffache Mutter im Fricktal einen Sorgerechtsstreit gegen ihren Mann vor dem Familiengericht Laufenburg. Wenige Tage darauf nahm sie sich das Leben.

Der tragische Todesfall bewegt die Gemüter in der kleinen Gemeinde auch nach zwei Monaten noch. Vor dem Landgasthof Ochsen, wo das Trauermahl stattfand, an dem der Vater und die fünf Kinder nicht teilnahmen, redet sich eine Frau in Rage. Es sei eine «Sauerei» gewesen, dass der Vater die Kinder mitgenommen und ihnen damit die Teilnahme am Trauermahl der eigenen Mutter verwehrt habe.

Ein Mann, der beim Brunnen auf dem Dorfplatz steht, sagt, das Thema gebe im Dorf noch immer zu reden. «Man hört viel, wer was falsch gemacht haben soll.» Er schüttelt den Kopf. «Im Endeffekt ist es egal. Was passiert ist, ist einfach nur tragisch. Am schlimmsten ist der Fall für die Kinder.»

Eine Frau erzählt, dass sie die Mutter ab und zu im Dorf angetroffen habe. Man habe ihr damals angemerkt, dass es ihr nicht gut ging. «Dass es aber so ausging, ist einfach unvorstellbar.» Beim Volg-Laden meint eine ältere Dame: «Das, was passiert ist, ist eine Riesen-Bürde für alle Angehörigen.» Auch die Frau Gemeindeammann des Dorfes kennt die Familie der Verstorbenen. «Sie wohnen seit Urzeiten hier», sagt sie. Die genauen Umstände des Falles kenne sie nicht. «Seit der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts sind die Gemeinden nicht mehr zuständig.»