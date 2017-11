Roland Agustoni, GLP-Grossrat und Rheinfelder, ist ein umtriebiger Zeitgenosse. Wenn er von etwas überzeugt ist, dann setzt er sich mit Verve dafür ein. Vor allem, wenn es um sein Paradepferd geht, den öffentlichen Verkehr. Dann mutiert der 62-Jährige zur dampfenden Lokomotive.

Derzeit dampft er ganz gehörig. Der Grund: Der Regierungsrat will «den bereits mehrfach versprochenen» Halbstundentakt auf den beiden S1-Ästen von Stein-Säckingen nach Laufenburg respektive nach Frick bis auf weiteres nicht einführen; heute verkehrt die S1 auf diesen Abschnitten je im Stundentakt.

Gemäss Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr von 2013 war der Ausbau für 2019 vorgesehen. Im Spar-Zuge soll er nun verschoben werden. «Wohl auf den St. Nimmerleinstag», argwöhnte Agustoni jüngst in der AZ. Begründet wird der Aufschub vom Regierungsrat im Aufgaben- und Finanzplan mit der «aktuellen Nachfrage», die einen Ausbau «zurzeit nicht rechtfertige».

«Lapidare Begründung»

Lapidar sei diese Begründung, wettert Agustoni, «wer weiss, woher genommen». Denn: «Wenn kein Angebot besteht, kann auch keine Nachfrage nachgewiesen werden.» Dies sieht man beim Kanton anders und belegt es mit Fahrgastzahlen: «Auf dem Abschnitt Stein–Säckingen–Laufenburg sind es momentan durchschnittlich rund 800 Personen pro Werktag», sagte Giovanni Leardini, Mediensprecher im Verkehrsdepartement, im September auf Anfrage der AZ. Auf dem Abschnitt Stein–Säckingen–Frick seien es rund 1100 Fahrgäste.

«Vergleichbar tiefe Nachfragewerte hat nur noch die S-Bahn-Linie Bad Zurzach–

Kaiserstuhl–Eglisau, auf der ein durchgehender Stundentakt angeboten wird», so Leardini. Er verwies zudem darauf, dass nicht nur das Fricktal vom Spardiktat betroffen ist, und auf den Bahnknoten Stein-Säckingen, von dem aus stündlich drei Verbindungen in jede Richtung abgingen.

Agustoni überzeugt das nicht. Er sieht die Felle davonschwimmen, Pardon: den Zug davonfahren – und hat am Dienstag in der Grossratssitzung nachgedoppelt. In einer Motion, die er just zwei Wochen vor dem politischen Showdown über die Sanierungsmassnahmen 2018 und den Finanzplan eingereicht hat, verlangt er, dass der Regierungsrat auf seinen Sparentscheid zurückkommt und die Verdichtung der Regio-S-Bahn «nun umsetzt und nicht wie beabsichtigt weiter verzögert».

Seine Argumentationslinie ist dabei eine doppelte: Erstens schafft für ihn erst das Angebot die Nachfrage. Zweitens stört er sich daran, dass die Regierung das Sisslerfeld stets als Aargauer Industrie-Filetstück beweihräuchert, aber nichts in die bessere Verkehrsanbindung investieren will. Das tönt dann im Originalwortlaut so: «Regierungsrat Stephan Attiger wird und wurde nicht müde, immer wieder die Wichtigkeit des Standortes von kantonaler Bedeutung des Sisslerfelds zu loben und zu würdigen.» Ergo: «Wenn man nun einen solch wichtigen Wirtschaftsstandort entwickeln will, so muss man diesen auch entsprechend erschliessen.»

Droht der Verkehrskollaps?

Bereits heute sei der Verkehr rund um das Sisslerfeld am Anschlag, sagt Agustoni. «Aufgrund des heutigen ungenügenden Bahnangebotes werden bei der Arealentwicklung im Sisslerfeld – aber auch durch die zunehmenden neuen Arbeitsplätze in Kaiseraugst bis Basel – nicht nur die heimischen Pendler, sondern auch jene von Deutschland vermehrt auf das Auto ausweichen mit der Folge, dass unser heute schon überlastetes Strassennetz noch mehr belastet wird.»

Steuere man die Pendlerströme nicht mit dem öffentlichen Verkehr, drohe das Strassensystem zu kollabieren respektive Staus zu erzeugen, «welche nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich unsinnig sind». Agustoni ist überzeugt, dass der Halbstundentakt auf den beiden S1-Ästen ein probates Mittel ist, dem Kollaps vorzubeugen.

In der Motion bettet er seine Forderung geschickt in relativierende Worte. Mit dem Halbstundentakt seien die Forderungen des oberen und des mittleren Fricktals «nach wie vor sehr bescheiden», heisst es da. «Die Wirkung ist jedoch von elementarer Bedeutung für die verkehrliche Entwicklung und die An- und Einbindung der gesamten Region.»

Kommt Agustoni Zug um Zug doch noch zum S1-Zug? Abzuwarten bleibts.