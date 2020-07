Jagdaufseher findet gerissenes Reh – es starb vermutlich an einem Hundebiss

Ein Jagdaufseher hat am Dienstag in Gipf-Oberfrick ein totes Reh gefunden. Die Verletzungen dürften von einem Hundebiss stammen, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der Jagdaufseher gehe aufgrund des Zustands der Rehgeiss davon aus, dass sie irgendwo ein Kitz hatte. Es wird nun ebenfalls sterben, weil die Mutter fehlt.