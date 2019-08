Von «A» wie Anschwingen bis «Z» wie Zwilchhosen hat am Sonntag in Wittnau alles gepasst – inklusive strahlendem «W» wie Wetter. Als die Bösen – die besten Nordwestschweizer Schwinger – in der vollen Arena mitten im Dorf ihre Auftritte hatten, herrschte bäumige Stimmung. Erst recht, wenn ein Einheimischer in den Sägemehlring stieg. Als David Schmid vom Schwingklub Fricktal im vierten Gang gegen Reto Nötzli siegt, jubelt das ganze Stadion zu. Und das bei etwa 30 Grad, die am besten mit Hut oder unter dem Sonnenschirm auszuhalten waren. Die Schwinger aber, die ihre Wettkämpfe auf vier Sägemehlringen austrugen, bekamen die Hitze voll ab. Von den Zuschauerrängen aus gab es die beste Aussicht. Wer näher ans Geschehen rückte, erlebte Emotionen pur. Freude und Enttäuschung lagen oft nahe beieinander, manchmal war der Traum vom Sieg in einem Sekundenbruchteil ausgeträumt. Von der Seite aus erhielten die Schwinger Zuspruch. «Muesch draglaube!», rief ein enthusiastischer Mann, «machs no einisch! Zieh!». Die Schwinger hatten ihre Anhänger dabei: der Schmid-Buebe-Fanclub fieberte mit David und Samuel Schmid, ebenso diejenigen, die mit Christoph Bieri angereist waren. «Mer setze ofe Bieri» war auf deren Shirts zu lesen. Andere setzten auf Schatten und kühle Getränke, die in der Arena auf Veloanhängern transportiert wurden.

1 / 30 Vollbild prev next

«Seit zwei Wochen war in Wittnau ein richtiges Fieber zu spüren», berichtete OK-Mitglied Marcel Brogli. «Die Arena ist für 4000 Leute ausgebaut, jetzt ist sie voll», freute er sich. Der Turnverein Wittnau hat das Nordwestschweizerische Schwingfest als Trägerverein zum ersten Mal durchgeführt. «Grössenwahnsinn» sei dem Verein zuerst nachgesagt worden, so Brogli. Der TV Wittnau hat dann nach zwei Jahren Vorbereitung – zusammen mit dem Schwingklub Fricktal – das grosse Besteck ausgepackt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit aus dem Schwingfest ein einmaliges Erlebnis wird. Die Motivation der Veranstalter war auch am Sonntag zu spüren. Trotz zwei Unfällen im Sägemehlring am Vormittag blieb die Stimmung den ganzen Tag sportlich-friedlich.