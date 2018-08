Sie suchen eine Wohnung? Dann werden Sie, zumindest quantitativ, am ehesten in Rheinfelden fündig. Hier standen am 1. Juni 207 Wohnungen und Einfamilienhäuser leer – so viele wie in keiner anderen Fricktaler Gemeinde. Dies zeigt eine Auswertung der Leerwohnungsstatistik. Danach befand sich gut jede vierte leere Fricktaler Wohnung in Rheinfelden. Die AZ präsentiert elf Fakten im Richtig-oder-falsch-Modus.

1. Die grössten Gemeinden haben die meisten leeren Wohnungen.

Falsch. Mit Rheinfelden liegt zwar die einwohnermässig grösste Gemeinde an der Spitze – und dies überaus deutlich: Magden, die Gemeinde mit den zweitmeisten leeren Wohnungen, kommt auf 80 Leerstände. Möhlin als Nummer drei auf 68. In den Top 5 fehlen aber zwei der Grossen: Frick kommt mit 28 leeren Wohnung auf Platz 8, Kaiseraugst mit 14 Wohneinheiten auf Platz 16 – ex aequo mit Hornussen.

2. Kein Wunder, dass Rheinfelden an der Spitze liegt. Hier wurde ja auch tüchtig gebaut. Es stehen deshalb viele neue Wohnungen leer.

Wieder falsch. In Rheinfelden standen im Juni nur gerade acht Wohnungen in Neubauten leer. Am meisten Leerstände in Neubauten hatte Herznach (20), gefolgt von Laufenburg (14) und Gipf-Oberfrick (9). Neubauwohnungen sind generell gefragt: Nur gerade jede zehnte leere Wohnungen befindet sich in einem Neubau. Das sind deutlich weniger als im kantonalen Schnitt; hier befindet sich gut jede sechste der leeren Wohnungen in einem Neubau.

3. In den Seitentälern hat es besonders viele leere Wohnungen.

Sorry, ebenfalls falsch. Die erste Gemeinde, die nicht am A3-Speckgürtel liegt, ist Laufenburg auf Platz 5 mit 43 leeren Wohnungen. Gleich dahinter folgt dann mit Herznach die erste Gemeinde aus einem Seitental mit 37 Leerständen.

4. Es gibt keine Gemeinde im Fricktal mit null leeren Wohnungen.

Wieder daneben, wenn auch nur knapp. In Schupfart war per 1. Juni keine leere Wohnung gemeldet. In Olsberg und Oeschgen waren es je eine, in Oberhof drei.

5. Im Bezirk Rheinfelden ist es leichter, eine Wohnung zu finden.

Richtig, zumindest wenn man es an der Anzahl leerer Wohnungen festmacht. Im unteren Fricktal waren 467 Wohnungen als leer gemeldet, im oberen Fricktal 330.

6. Im Bezirksvergleich schneidet das Fricktal schlecht ab; es stehen mehr Wohnungen leer als anderswo.

Falsch. Einzig im Bezirk Muri gibt es weniger leere Wohnungen (301). Spitzenreiter ist der Bezirk Zofingen (1376), gefolgt von Aarau (1088) und Baden (1218). «In den bevölkerungsmässig kleinen Bezirken ist meistens die Zahl der leerstehenden Wohnungen kleiner», bilanziert der Kanton.