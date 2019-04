Am Freitag vor einer Woche, nachts um 23 Uhr, wollte ein im Fricktal wohnhafter Autolenker in Bad Säckingen von der B34 nach rechts in die Jurastrasse abbiegen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel, krachte in die Lärmschutzwand und die Kinderrutschbahn des McDonald’s-Restaurants und kam auf der Terrasse zu stehen. Gemäss Erkenntnissen der Polizei war er mit zu hoher Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss – ein Alcomattest ergab einen Wert von rund einem Promille – unterwegs. Beim Unfall wurde neben dem Fricktaler Automobilisten auch ein Gast, der sich auf dem Vorplatz des Restaurants befand, verletzt.

Fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen

Ist der Unfallfahrer Schweizer, könnte also eine Strategie sein, sich dem deutschen Strafverfahren zu entziehen. Die deutschen Behörden würden dann wohl beantragen, dass ein Strafverfahren in der Schweiz durchgeführt wird. «Es wäre deshalb sinnvoll, von einem Anwalt abschätzen zu lassen, welches Strafmass ihm in Deutschland und in der Schweiz für das Delikt droht», sagt Wehrli.

Ermittelt wird in Deutschland laut Florian Schumann wegen Strassenverkehrsgefährdung. Der entsprechende Artikel im Strafgesetzbuch sieht «als Strafmass Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor», so Schumann weiter. Ob die Schweizer Behörden um Rechtshilfe ersucht werden müssen, sei derzeit noch nicht absehbar.

Gemäss Wehrli gibt es keine aktuellen Studien, in denen die Strafzumessung in verschiedenen Ländern verglichen wird. «Tendenziell ist es so, dass Gerichte in Deutschland bei Verkehrsdelikten eher mildere Urteile fällen als in der Schweiz», so der Jurist. Er geht nach der jetzigen Ermittlungslage davon aus, dass in beiden Ländern höchstens eine bedingte Haftstrafe ausgesprochen würde.

Zwei Dinge gilt es allerdings zusätzlich zu bedenken, sollte der Fricktaler Unfallfahrer auf ein Verfahren in der Schweiz setzen. Erstens könnte er während der Verfahrensdauer bei der Einreise nach Deutschland verhaftet werden. Eine Verhaftung müsse aber verhältnismässig sein, so Wehrli.

Zweitens ist Deutschland nicht an das Schweizer Urteil gebunden, wie der Fricker Rechtsanwalt betont. Heisst konkret: Erachten die deutschen Behörden das Schweizer Urteil für deutlich zu milde, könnte in einem weiteren Verfahren eine Zusatzstrafe verhängt werden. «Dies müsste nach dem Abschluss des Verfahrens in der Schweiz mit den deutschen Behörden geklärt werden.» Nicht zuletzt, um sicherzugehen, dass eine sorglose Einreise nach Deutschland wieder gewährleistet ist.