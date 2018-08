Léon Kubetyan legt los wie ein richtiger Rennfahrer. Auf die Frage, was ein Laie beim Seifenkisten-Rennen denn beachten müsse, antwortet er ohne zu zögern: «Das Wichtigste ist, dass man nicht in die ‹Töggeli›, Heuballen oder Abschrankungen fährt. Sonst gibt es Strafsekunden.» Er weiss, wovon er spricht: Der 8-Jährige aus Zeihen sitzt seit gut zwei Jahren regelmässig in seiner Seifenkiste.

Angefangen hat alles im Fricktal. Die Rennstrecke des Seifenkisten-Derbys in Zeihen führt direkt am Garten der Familie Kubetyan-Graf am «Chorbacher» vorbei. «Schon als kleiner Bub war das Derby ein Erlebnis für Léon. Selbst, als er noch zu jung war, um selber mitzufahren», sagt seine Mutter Cécile Graf.

Rennen in der ganzen Schweiz

Mittlerweile fährt Léon Rennen in der ganzen Schweiz. Er ist einer der Teilnehmer der Renn-Serie der «IG Seifenkisten Derby Schweiz». Sie veranstaltet seit 1970 Seifenkistenrennen. Das Programm der laufenden Saison beinhaltet 20 Derbys in der Deutschschweiz und im Tessin. «Wir fahren nicht zu jedem Rennen», sagt Graf. «Aber wenn es passt, sind wir da. Denn Léon hat viel Freude am Fahren.»

Das ist ihm auch anzumerken, wenn er über sein liebstes Hobby spricht. Léon erinnert sich an praktisch jedes seiner Rennen, erzählt, wo er welches Hindernis nicht ideal erwischt hat, und weiss auf die Sekunde genau, wie schnell seine Läufe jeweils waren oder welcher seiner Gegner noch schneller fuhr. Im Garten führt er vor, wie er seine knallrote Seifenkiste steuert – und funktioniert die Blumentöpfe dabei kurzerhand zu «Töggeli» um.

Aufgeregt vor dem Heimrennen

Auch ein paar weitere Tipps hat er noch: «Man muss genug, aber nicht zu viel bremsen und beim Steuern den richtigen Moment erwischen. Und man braucht etwas Mut.» Deshalb sei oftmals der dritte Lauf der beste. «Dann stimmt die Mischung zwischen Bremsen und Gasgeben und ich traue mir mehr zu», sagt Léon.

Besonders aufgeregt blickt der Zweitklässler nun dem kommenden Sonntag entgegen. Dann findet in Zeihen sein Heimrennen statt. Einige seiner Schulfreunde werden als Zuschauer da sein, andere sogar selber teilnehmen. «Das ist schon speziell», sagt Léon. «Sonst fahre ich ja nie gegen sie.» Für das Heimrennen hat sich der junge Seifenkistenpilot denn auch ein grosses Ziel gesetzt: Nach dem zweiten Platz vom vergangenen Jahr möchte er nun ganz zuoberst auf dem Treppchen stehen. Wie das sein grosses Vorbild Lewis Hamilton in der Formel 1 immer wieder schafft. Die Vorbereitungen auf das Rennen haben bereits begonnen. Ein paar Probefahrten auf abgelegenen Überlandstrassen sind absolviert. Helm und Handschuhe liegen bereit, die Räder der «Kiste» sind frisch geölt. Das hat Papa Varu für ihn gemacht. Léon lacht und sagt: «Er ist mein Mechaniker.» Wie bei einem richtigen Rennfahrer eben.

Seifenkisten-Derby: Sonntag, 19. August, 10.45 bis 16 Uhr an der Eichwaldstrasse in Zeihen.